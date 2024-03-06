06 марта 2024, 04:30

Школьницы толпой избили одноклассницу за гаражами в Челябинской области

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Следователи выясняют обстоятельства совершения избиения несовершеннолетней девочки в Челябинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

В ведомстве рассказали, что драка произошла в селе Аргаяш. Девочки-подростки избили свою одноклассницу. При этом они все снимали на видео.

По данному делу следователи организовали проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ «Истязание».

Также стало известно, что мать пострадавшей написала заявление в полицию. На теле ее дочери остались синяки и ссадины.

Ранее сообщалось, что подросток из Екатеринбурга жестоко избил другого на глазах у одноклассников. Драку дети сняли на камеру телефона, видео попало в один из местных Telegram-каналов.

В Дагестане прокуратура начала проверку после видео избиения школьника толпой. Выяснилось, что причиной драки стало то, что один из учеников оскорбил другого в общем чате.

Драки Дети Челябинская область Отношения Видео Россия Избиения
05 марта 2024, 20:06
Суд наказал жителя Зеленограда за конфликт с полицейским
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Суд избрал меру пресечения в отношении 38-летнего жителя Зеленограда, пытавшегося скрыться от полицейских из-за нежелания проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Ему запретили «определенные действия», сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.


Мужчине предъявили обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Вину он признал.

Накануне, 4 марта, мужчина за рулем Lada, не желая, чтобы его привлекли к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, применив в отношении них силу.

«Привлечение мужчины к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Зеленоградского административного округа», - передали в пресс-службе.

Ранее суд постановил арестовать мужчину и женщину , обвиняемых в совершении нескольких особо тяжких преступлений. Соучастники заманили москвичку в частный дом во Внукове, связали ее и вынудили рассказать о своих денежных средствах. Затем они ограбили квартиру жертвы и попытались скрыться в Ростовской области.

Суд Преступления Москва
05 марта 2024, 12:47
Следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой возобновили
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Следствие по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева о хищении 50 миллионов рублей возобновили. Решение принял Никулинский суд Москвы 5 марта, сообщило РИА «Новости».

Судья Алексей Бобков пояснил, что предстоит прояснить позицию одного из прочих фигурантов - бывшего сотрудника Фонда новых форм развития образования Евгения Инкина, а также изучить результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении Раковой. Выяснилось также, что над делом начал работать новый прокурор.

По версии следствия, фигуранты, среди которых также проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Иван Федотов, коллега Инкина Евгений Зак, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова и сожитель Раковой Артур Стеценко фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения на работу в структурные подразделения РАНХиГС и разворовывали на договорах с «Шанинкой» средства федерального проект «Учитель будущего». Сумму ущерба оценили в 50 миллионов рублей. Фигуранты признали вину.

Суд Дело Марины Раковой
05 марта 2024, 12:37
Начиненный наркотиками картофель изъяли у мужчины в Тверской области
Пресс-служба МВД
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В Тверской области правоохранители изъяли у мужчины 14 картофелин, которые он начинил синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

По данным полиции, мужчина собирался распространить наркотики бесконтактным способом. Но реализовать задуманное злоумышленник не успел. Оперативки задержали его на улице Ямской в Вышнем Волочке.

«При разбирательстве полицейские обнаружили и изъяли у мужчины полимерные свертки и пакетики зип-лок с кристаллическим порошком», - указали в МВД.

Также полицейские нашли у задержанного жестяную банку из-под напитка и 14 клубней картофеля, начиненных неизвестным веществом. Экспертиза установила, что в шести упаковках находился метадон.

Во время обыска по месту жительства специалисты нашли закладки. Их содержимое предстоит установить. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

В Нижнем Новгороде полицейские задержали трех женщин без российского гражданства. У них нашли 300 свертков с наркотиками.

Наркотики Уголовное дело
05 марта 2024, 12:07
Петрозаводского треш-стримера обвинили в растлении несовершеннолетних
Пресс-служба Следственного комитета
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Блогера из Петрозаводска обвинили в том, что он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По версии следствия, житель Петрозаводска предлагал малолетней девочке вступить в интимную связь и совершал иные насильственные действия сексуального характера. Мужчину задержали, в его доме провели обыск.

«Следователями СКР при взаимодействии с сотрудниками МВД по Республики Карелия фигурант был установлен и задержан, в его жилище проведен обыск», - указали в пресс-службе.

Ранее о задержании блогера из Петрозаводска заявила председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, владелец YouTube-канала «Неформал» занимался преследованием школьниц и распространением контента с жестокими сценами. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о совершении развратных действий.

Преступления Блогеры Следственный комитет России

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