07 марта 2024, 07:57

Российского военного отправят в колонию на шесть лет за самоволку

РИА «Новости»
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Российского военного приговорили к шести годам тюрьмы за уклонение от службы. Об этом сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу второго Восточного окружного военного суда.

Ка уточнили в ведомстве, военный решил отправиться в самоволку, чтобы провести время с семьей. Летом 2022 года он покинул место службы. Спустя почти год мужчина узнал, что в отношении него проводят доследственную проверку. После этого боец явился в военный следственный отдел.

Борзинский гарнизонный военный суд Забайкальского края приговорил солдата к шести годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В январе на Камчатке сразу 10 военных осудили за отказ ехать в зону проведения спецоперации. Часть из них получили условные сроки. Одного бойца приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Еще шестерых отправили более чем на два года в колонию-поселение.

Суд Семья Военные Тюрьмы
07 марта 2024, 01:19
Подозревают всю деревню. Школьница под Псковом умерла при загадочных обстоятельствах
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Правоохранители продолжают расследовать дело о гибели 11-летней школьницы в деревне Полоное Порховского района в Псковской области. Среди подозреваемых могут оказаться многие местные жители. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ушла и не вернулась Несовершеннолетняя жила с дедушкой и со своими братьями. Мать ребенка работала в Пскове и иногда приезжала в деревню. Девочка пропала днем 1 января - ушла гулять и не вернулась. К вечеру родные забили тревогу и стали везде искать пропавшую.

Результатов поиски не принесли, семья обратилась в правоохранительные органы. Уже утром следующего дня к поисково-спасательным мероприятиям подключились волонтеры.

Через деревню протекает река Полонка, в то время она еще не полностью замерзла. Полицейские предположили, что ребенок мог утонуть. В итоге команда поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» вместе с добровольцами начала искать улики.

«Мы задействовали все, что было можно: мотобуры, бензопилы, подводные камеры и дрон, беспилотник, гидроакустический прибор с круговым сканированием», - рассказали в «ЛизаАлерт».

Розовая куртка в Полонке Однако в реке тела девочки не нашли. Спасатели также проверили заброшенные постройки и окрестности деревни. На пропавшей был ярко-розовый пуховик, который можно было легко заметить на белом снегу.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство малолетнего». Полицейские опрашивали местных жителей, в первую очередь ранее судимых, а потом переключились на остальных мужчин.

В итоге яркую куртку нашли в реке, а 25 февраля обнаружили труп пропавшей, присыпанный снегом. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и ждут результатов.

Жители деревни предполагают, что девочку убили. До начала января снега почти не было, а также волонтеры несколько раз обыскивали ту местность, где позже нашли тело пропавшей.

Новые подозреваемые В Следственном комитете заказали генетические экспертизы. Вероятно, на теле или одежде оказался неизвестный генотип.

«В связи с последними обстоятельствами в Полоное сегодня у мужчин - сотрудников райпо брали ДНК-тесты. Получается, что мы стали подозреваемыми», - рассказали в местном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Похороны девочки состоялись 2 марта. Правоохранители продолжают расследовать дело, оно на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Если ребенка действительно убили, то виновнику может грозить пожизненный срок заключения под стражу.

Ранее пятилетнюю девочку нашли мертвой в лесу в Новосибирской области. По предварительным данным, ребенка убили.

Убийства Дети Волонтеры СК РФ Мужчины
06 марта 2024, 19:49
Актрисе Искандер утвердили обвинение по делу о наркотиках, ей грозит до 25 лет колонии
РИА «Новости»
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Прокуратура утвердила обвинение для заслуженной артистки России Рамили Хисамовой (Искандер). Она попыталась наладить сбыт наркотиков, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным следствия, в начале прошлого года Рамиля Хисамова и ее знакомый из Пензы решили открыть интернет-магазин по торговле запрещенными веществами.

Хисамова закупила крупную партию мефедрона, общий вес которой составил 2,6 килограмма. Забрав наркотик из тайника, актриса отсыпала 300 граммов и передала партию приятелю, чтобы он отвез ее в Пензу. Остальную часть мефедрона она хранила у себя, отметили авторы статьи.

Хисамову и двух ее сообщников задержали в конце года. В доме актрисы в поселке Марушкинское во время обысков нашли амфетамин, кокаин и 1966 граммов мефедрона.

Актрисе грозит до 25 лет колонии.

Ранее Рамиля Искандер согласилась сотрудничать со следствием. Это позволило выделить ее дело в отдельное производство.

Наркотики Уголовное дело Актеры
06 марта 2024, 19:23
Суд отправил начальника котельной из Климовска под домашний арест
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Басманный районный суд Москвы освободил из-под стражи начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Александра Чикова в зале суда. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно решению суда, Чиков, арестованный по делу об аварии, которая привела к отключению отопления в жилых домах в Подольске, пробудет под домашним арестом до 5 июня. Обвиняемому установили определенные запреты.

В результате крупной коммунальной аварии, которая произошла в новогодние праздники, без отопления остались многие дома в микрорайоне Климовск в Подольске.

Басманный суд Москвы 10 января на два месяца заключил под стражу генерального директора ЗАО КСПЗ Игоря Кушникова. Гендиректора обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей о превышении должностных полномочий.

Подольск Суд Отопление Аресты
06 марта 2024, 18:26
Проявили бдительность. Сотрудники Ozon помогли поймать подозреваемую в сбыте наркотиков
РИА «Новости»
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Петербургские правоохранители задержали подозреваемую в сбыте запрещенных веществ с помощью маркетплейса. В пресс-службе Ozon «360» подтвердили, что сотрудники склада обнаружили подозрительное вещество в коробках.

«Благодаря бдительности сотрудников подозрительное вещество обнаружили в посылке продавца сразу в момент ее прибытия на склад. Отдельно отметим, что продавец никогда не работал на нашем складе. Стандартная процедура контроля качества позволила быстро обнаружить подмену товара», - рассказала собеседница «360».

После того как служба безопасности маркетплейса нашла запрещенное вещество , поставку сразу же отследили и заблокировали во всех регионах, куда продавец собирался ее отправить, и не допустили товар в продажу. Кроме того, Ozon оперативно связался с правоохранителями.

В результате подозреваемую удалось установить и задержать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии полиции, петербурженка создала свой онлайн-магазин наркотиков в теневом сегменте Сети и распространяла вещества с помощью маркетплейса. Полиция изъяла на сортировочном складе 123 коробки с запрещенными средствами, готовые к отправке в Казань, Москву, Псков и Краснодар.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в особо крупных размерах. Жительница Петербурга находится под домашним арестом.

Наркотики Санкт-Петербург Уголовное дело Полиция Маркетплейсы

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