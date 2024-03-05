Пожилая петербурженка отдала мошенникам более 21 миллиона рублей

Злоумышленник позвонили 70-летней пенсионерке в ноябре прошлого года. Он представился сотрудником полиции и заявил, что ее сбережения и квартиру хотят заполучить мошенники. Звонивший предложил женщине продать квартиру и положить средства не «безопасный» счет.

С 25 ноября по 3 февраля 2024 года пожилая дама перевела на этот счет 21 миллион 340 тысяч рублей. В полицию пенсионерка обратилась 3 марта, сообщила газета. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

В Белгородской области 23-летним мужчину обвинили в телефонном мошенничестве в отношении местных пенсионеров. Он с группой товарищей обманул пятерых пожилых людей на сумму более миллиона рублей.