05 марта 2024, 02:24

Пожилая петербурженка отдала мошенникам более 21 миллиона рублей

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Пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 21 миллиона рублей. Пожилая женщина обратилась в полицию через месяц, об этом написала «Фонтанка».

Злоумышленник позвонили 70-летней пенсионерке в ноябре прошлого года. Он представился сотрудником полиции и заявил, что ее сбережения и квартиру хотят заполучить мошенники. Звонивший предложил женщине продать квартиру и положить средства не «безопасный» счет.

С 25 ноября по 3 февраля 2024 года пожилая дама перевела на этот счет 21 миллион 340 тысяч рублей. В полицию пенсионерка обратилась 3 марта, сообщила газета. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

В Белгородской области 23-летним мужчину обвинили в телефонном мошенничестве в отношении местных пенсионеров. Он с группой товарищей обманул пятерых пожилых людей на сумму более миллиона рублей.

Санкт-Петербург Уголовное дело Мошенничество Женщины Полиция
05 марта 2024, 02:54
В Тверской области новорожденного младенца бросили в подъезде
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Новорожденную девочку нашли на лестничной площадке дома в городе Белый в Тверской области. Об этом сообщило следственное управление СК России в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ „Оставление в опасности“», - заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что происшествие случилось 1 марта. Девочку обнаружили в подъезде многоквартирного дома. По неуточненной информации, 31-летняя жительница поселка Оленино родила ребенка, завернула в одеяло и попросила отца младенца «увезти его». В итоге мужчина положил новорожденную «в корзину из полимерного материала» и отвез в Белый, где положил младенца на лестничную площадку подъезда одного из домов.

Ранее в Пятигорске мать родила ребенка в уличном туалете. Новорожденный упал в выгребную яму во время родов и женщина решила не доставать его, оставив умирать в фекалиях.

Уголовное дело Дети СК РФ Мужчины
04 марта 2024, 19:33
Обвиняемого в покушении на убийство женщины в Видном отправили под стражу
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Суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в покушении на убийство женщины в Видном. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Мужчина не менее трех раз ударил ножом свою знакомую прямо возле кафе на Советском проезде. Конфликт произошел из-за того, что женщина оскорбила супругу обвиняемого. Потерпевшей своевременно оказали медицинскую помощь.

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - сообщили следователи.

Нападавшим оказался гражданин Узбекистана. Пострадавшая находится на стационарном лечении.

Ранее жительница Тюменской области напала с ножом на своего супруга, когда тот набросился на нее и начал душить. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Убийства Суд Женщины Видное
04 марта 2024, 18:15
Задержанного с наркотиками актера из «Ранеток» отпустили под обязательство о явке
РИА «Новости»
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Известного актера из сериалов «Ранетки» и «Папиных дочек» Юрия Яковлева, задержанного накануне с мефедроном столичного полицейскими, отпустили под обязательство о явке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Актер утверждал, что наркотик не его, что он просто случайно оказался рядом с местом закладки. Ранее он рассказал «360», что ничего не знает о том, как в сугробе оказалось запрещенное вещество.

Если вину Яковлева докажут, то ему может грозить до трех лет лишения свободы.

По информации СМИ, сотрудники полиции , патрулируя московский район Ясенево 22 февраля, заметили 31-летнего актера, который закапывал что-то в сугроб.

Ранее участника проекта «Голос. Дети» задержали с наркотиками в Москве. Около трех часов ночи полицейские остановили для проверки документов такси, в котором ехал вокалист Виктор Борисов. Правоохранители отметили, что он заметно нервничал.

Наркотики Полиция Актеры
04 марта 2024, 17:09
Звезду шоу «Ты супер!» задержали с группой мошенников
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге участницу вокального шоу «Ты супер!» Арину Шеболдасову задержали с группой лиц, обвиняемых в мошенничестве. Предположительно, преступники связаны с фиктивной продажей элитной детской мебели. Они собирали данные клиентов и оформляли на них кредиты, сообщило издание «78».

По информации СМИ, под видом компании по производству и продаже детских кроватей мошенники собирали паспортные данные у «клиентов» в группе «Слип Кидс» в соцсетях. Полученные сведения они использовали для последующего оформления кредитов.

Против них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. При этом одним из пострадавших выступил ОТП-Банк, в котором аферисты оформляли займы. Певица Арина Шеболдасова проходит по делу как свидетель.

Ранее Сергей Безруков рассказал, как чуть не стал жертвой мошенников. По его словам, аферисты прислали ему голосовое сообщение якобы от его коллеги Константина Хабенского с предложением профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Соцсети Мошенничество Кредиты

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