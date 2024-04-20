Появились кадры с места расстрела предпринимателя в Балашихе

Следственный комитет на видео показал орудие убийства и место преступления. На кадрах видно, что специалисты проводят экспертизу у подъезда многоэтажного жилого дома. СК также показал на видео пистолет, из которого стреляли в 60-летнего мужчину.

Тело предпринимателя обнаружили в Балашихе утром 20 апреля.

Убитый являлся владельцем круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. Местные Telegram-каналы предположили, что преступник подкараулил мужчину у его дома и застрелил в упор из пистолета.

По факту его убийства возбудили уголовное дело.

Прокуратура опубликовала фотографии с оружием, гильзами и местом преступления. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к преступлению.



