08 марта 2024, 02:31

Похитителя тюльпанов задержали в Москве

Unsplash
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Столичные полицейские задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на сумму более двух миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

«Архангельская предпринимательница разместила объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. С ней связался мужчина и предложил свои услуги», - рассказала Волк.

Аферист похитил партию цветов на сумму более двух миллионов рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По информации Волк, товар вернули владелице.

Во Владивостоке 6 марта продавцы тюльпанов сошлись «стенка на стенку». В Сеть выложили ролик с дракой мужчин, которые не поделили точку сбыта. В драку пришлось вмешаться участковому.

Хищения Мошенничество Цветы 8 Марта Москва
08 марта 2024, 02:39
Прокуратура потребовала ужесточить наказание мужчинам, снявшим скальп с юноши в Электростали
РИА «Новости»
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Прокуратура Московской области потребовала ужесточить наказание двум мужчинам, которые в июле прошлого года сняли скальп с 19-летнего юноши в Электростали. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

«В связи с мягкостью назначенного <…> наказания государственным обвинителем прокуратуры города Электростали на приговор суда внесено апелляционное представление», - заявили в прокуратуре.

Преступление произошло 9 июля 2023 года в подмосковном городе Электросталь. Юноша попросил у прохожих закурить, завязался конфликт, в результате которого двое мужчин обездвижили парня и срезали у него с головы ирокез вместе с кожей. Юноша попал в больницу в состоянии шока. Нападавших задержали: одного - в Подмосковье, второго - в Калужской области.

В феврале 2024 года городской суд Электростали приговорил обвиняемых к 3,5 года колонии общего режима и выплате компенсации в размере 750 тысяч рублей.

Суд Прокуратура РФ Преступления Мужчины Электросталь
08 марта 2024, 01:56
Сумку с расчлененным телом нашли под Петербургом
Freepik
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Дорожную сумку с частями человеческих останков обнаружили у братского захоронения в Ленинградской области. Об этом сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Мужчина нашел сумку, решил позвонить правоохранителям. Те приехали, проверили, нашли внутри расчлененного человека», - рассказал журналистам источник.

По данным очевидца, содержимое сумки находилось там продолжительное время, так как начало гнить. В происшествии разберутся сотрудники полиции. Личность мертвого устанавливают.

Ранее в центре Москвы обнаружили человеческие останки в квартире жилого дома. Тело нашли во время проведения ремонтных работ по демонтажу пола. На место происшествия вызвали работников правоохранительных органов, они проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Похожий случай произошел на Сетуньском проезде в столице. Там во время работ обнаружили останки более 10 человек. Кости находились на глубине 3,5 метра.

Ленинградская область Полиция
08 марта 2024, 01:39
В Москве мужчина чуть не убил отца избранницы за запрет встречаться с ним
Freepik
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Мужчина в Москве напал на отца своей избранницы, потому что тот запрещал ей встречаться с возлюбленным. Несостоявшийся зять попытался зарезать неприятеля ножом, а потом расстрелял из пневматического пистолета. О криминальной драме рассказали авторы Telegram-канала Shot.

По данным автором, 29-летний подозреваемый имеет 10 судимостей. Его обвиняли по разным статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, побои, разбой, кража, угон автомобиля и уничтожение имущества. Такое прошлое смутило отца возлюбленной, поэтому он выступил против их отношений.

Когда мужчина провожал до дома свою спутницу, пара столкнулась с ее родителями в подъезде. Между отцом и рецидивистом завязался конфликт. «Зять» набросился на 47-летнего оппонента с ножом и стал наносить удары.

Однако этого оказалось недостаточно - потерпевший отчаянно сопротивлялся. Тогда злоумышленник вытащил пневматический пистолет и выстрелил металлическими шариками ему в голову и шею. После этого нападавший скрылся. В итоге отца женщины госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь.

Подозреваемого задержали уже на следующий день. Нож с пистолетом он хранил при себе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.

Ранее мужчина устроил поножовщину в ночном клубе в Красноуральске. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «360».

Уголовное дело Убийства Врачи Запреты Мужчины Москва
08 марта 2024, 00:09
Калининградца приговорили к почти 25 годам колонии за многолетнее насилие над детьми
РИА «Новости»
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Суд в Калининграде приговорил к 24,5 года колонии строгого режима мужчину, который на протяжении 12 лет насиловал падчерицу и четырех своих детей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба областного суда.

Подсудимый с 2009 по 2021 годы насиловал падчерицу, которой на момент первого преступления было шесть лет. Также насилию подвергались собственные дети мужчины. Обвиняемый снимал происходящее на камеру и записывал в личном дневнике.

Мужчину признали виновным и приговорили к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а после этого срока - один год и девять месяцев ограничения в свободе. В колонии заключенного будет наблюдать врач-психиатр. Суд взыскал по 1,5 миллиона рублей в пользу каждого пострадавшего.

В конце февраля в Тюмени осудили мужчину , который надругался над двоюродной сестрой. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Заключенные Суд Дети Преступления Мужчины Изнасилования

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