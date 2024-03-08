Похитителя тюльпанов задержали в Москве

«Архангельская предпринимательница разместила объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. С ней связался мужчина и предложил свои услуги», - рассказала Волк.

Аферист похитил партию цветов на сумму более двух миллионов рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По информации Волк, товар вернули владелице.

Во Владивостоке 6 марта продавцы тюльпанов сошлись «стенка на стенку». В Сеть выложили ролик с дракой мужчин, которые не поделили точку сбыта. В драку пришлось вмешаться участковому.