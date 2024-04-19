Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки привезли в столицу

«Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников», - сказано в публикации.

В скором времени его начнут допрашивать в ГСУ СК России по столице. Там же ему предъявят обвинения.

Ранее подозреваемого задержали под Ростовом-на-Дону. Вместе с ним поймали двух соучастников.

ЧП произошло 17 апреля, 21-летний азербайджанец припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Один из местных жителей сделал замечание владельцу машины. Это не понравилось мужчине, и он напал на москвича. В итоге потерпевшего избили и ранили в живот ножом. На место происшествия вызвали скорую, врачи быстро приехали, но спасти жертву так и не удалось.