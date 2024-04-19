19 апреля 2024, 22:36

Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки привезли в столицу

РИА «Новости»
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Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковочного места привезли в Москву из Ростовской области, где ранее мужчину задержали. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников», - сказано в публикации.

В скором времени его начнут допрашивать в ГСУ СК России по столице. Там же ему предъявят обвинения.

Ранее подозреваемого задержали под Ростовом-на-Дону. Вместе с ним поймали двух соучастников.

ЧП произошло 17 апреля, 21-летний азербайджанец припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Один из местных жителей сделал замечание владельцу машины. Это не понравилось мужчине, и он напал на москвича. В итоге потерпевшего избили и ранили в живот ножом. На место происшествия вызвали скорую, врачи быстро приехали, но спасти жертву так и не удалось.

Убийства Россия Мужчины Москва
19 апреля 2024, 22:19
Женщины прикрывали собой детей. Появилось видео жуткой стрельбы в кофейне Дербента
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в районе кофейни «Октябрь» в Дербенте и скрылся с места происшествия. Как стало известно «360» в момент ЧП в заведении находились семьи с детьми.

Очевидцы рассказали, что один мужчина с маленьким ребенком на руках выбежал из помещения, женщины упали на пол и прикрыли собой детей. По предварительным данным, один из несовершеннолетних посетителей все равно получил ранение.

По неуточненной информации, 28-летний стрелявший сидел за столиком и с кем-то беседовал. В какой-то момент злоумышленник достал пистолет, выбежал на улицу и начал стрелять в собеседника. В итоге его оппонент получил ранение. Пострадавшему 38 лет, его госпитализировали.

Сейчас полицейские занимаются поисками подозреваемого и устанавливают обстоятельства случившегося. Как выяснили следователи, нападавший стрелял из травматического пистолета. Он уехал с места ЧП на черном автомобиле Lexus LX570.

Ранее похожая ситуация случилась в Петербурге. Там мужчина начал стрелять в сотрудника маркетплейса. Конфликт случился, потому что злоумышленник пришел в помещение с собакой, а работник сделал ему замечание.

Дети Стрельба Женщины Мужчины
19 апреля 2024, 20:47
Второму фигуранту по делу Прозорова избрали меру пресечения
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Курьеру, доставившему взрывчатку для подрыва автомобиля бывшего офицера СБУ Василия Прозорова, избрали меру пресечения. Замоскворецкий суд Москвы арестовал обвиняемого Ивана Паскаря на один месяц и 26 суток, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, под арестом обвиняемый просидит до 12 июня 2024 года. Паскаря обвиняют в незаконном приобретении, хранении и передаче взрывчатых веществ.

По данным следствия, обвиняемый перевез самодельное взрывное устройство в собственном автомобиле. Позже СВУ привели в действие, взорвав в машине Прозорова.

Подозреваемого в подрыве джипа экс-офицера СБУ арестовали ранее. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 12 июня.

Заключенные Суд СБУ Машины Аресты Москва
19 апреля 2024, 12:39
Подозреваемого в нападении с ножом на незнакомку в Москве арестовали
РИА «Новости»
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В Москве отправили под арест мужчину, подозреваемого в нападении на прохожую возле остановки общественного транспорта в Москве. Подробности сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 15 июня 2024 года», - передали в суде.

Мужчину обвиняют по статье «Хулиганство». По версии следствия, в центре Москвы подозреваемый подошел к незнакомке и набросился на нее с «предметом, похожим на нож». Местный житель угрожал женщине убийством, а потом избил.

Ранее суд заключил под стражу мужчину по обвинению в разбое на остановке в столице. Подозреваемый распылил содержимое перцового баллончика в лицо случайно встреченного знакомого, который ждал транспорт, забрал его рюкзак и сбежал.

Убийства Суд Женщины Мужчины Аресты Москва
19 апреля 2024, 10:39
Курганского экс-чиновника осудят за приемку некачественного жилья для сирот
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В Кургане будут судить экс-директора областного департамента земельных и имущественных отношений Михаила Герштанского. Предположительно, он принял некачественные квартиры для сирот, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на данные в картотеке суда.

По данным издания, Курганский городской суд принял материалы уголовного дела против Герштанского о превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Журналисты уточнили, что бывшего чиновника осудят за приемку некачественного жилья для сирот в городах Катайске и Щучье.

При этом в курганском горсуде ранее приступили к изучению уголовного дела Герштанского по нарушениям с квартирами для сирот в Сафакулевском и Петуховском районах.

Герштанского обвинили в принятии на баланс Курганской области жилья для сирот, которое не соответствует санитарно-техническим требованиям. Экс-чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Ранее в Сахалинской области суд приговорил сотрудницу администрации к пяти годам заключения условно. Она превысила должностные полномочия при выделении детям-сиротам жилья по найму.

Суд Курган Недвижимость Сироты

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