Петербуржца госпитализировали после пьяной драки на автомобильном перекрестке

Полицию вызвали в Красное Село вечером 3 марта. Возле дома по проспекту Ленина, 59 сцепились пять пьяных мужчин. Драка завязалась после выхода из пивной и продолжилась на автомобильном перекрестке. Мужчины толкали и били друг друга, с одного из участников стычки сняли куртку и оставили его с голым торсом.

Четверых нарушителей увезли в отдел полиции. Пятого, 43-летнего мужчину, госпитализировали. Правоохранители начали проверку.

«На данный момент телефонограмм из медучреждения в полицию не поступало», - сообщила пресс-служба.

На парковке у торгового центра в Ногинске убили мужчину. «360» показал видео с места драки.