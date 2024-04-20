20 апреля 2024, 14:21

Обвиняемого в убийстве матери и бабушки в Москве взяли под стражу

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Суд заключил под стражу 33-летнего обвиняемого в убийстве матери и бабушки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Утром 20 апреля в Балашихе расстреляли владельца круглосуточного магазина. Тело 60-летнего предпринимателя нашли возле многоэтажки. По факту убийства возбудили уголовное дело. СМИ писали, что мужчину подкараулили и расстреляли в упор.

Мужчине вменили убийство двух лиц (часть 2 статьи 105 УК России). Максимальная санкция - 20 лет лишения свободы.

«Привлечение обвиняемого к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», - отмечается в сообщении.

Преступление произошло 17 апреля в квартире жилого дома на улице Тайнинской. По предварительным данным, злоумышленник набросился на членов семьи с ножом. Он нанес матери и бабушке несовместимые с жизнью травмы из личной неприязни.

Суд учел позицию Бабушкинской межрайонной прокуратуры.

Уголовное дело Убийства Суд Прокуратура РФ Москва
20 апреля 2024, 13:47
Аферисты обманули москвичку на 16 миллионов рублей, убедив продлить договор связи
Freepik
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В Москве 79-летняя жительница попалась на уловки мошенников и лишилась 16 миллионов рублей. Женщину уговорили продлить договор сотовой связи, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пенсионерке позвонил незнакомец, представившись сотрудником сотового оператора и сообщил о необходимости продлить договор на обслуживание.

Поверив, женщина по указке афериста скачала мобильное приложение на телефон. Затем лжеоператор запросил коды доступа к личному кабинету. После этого со счетов пенсионерки пропали 16,1 миллиона рублей. Она обнаружила, что с ее телефона кто-то сделал несколько переводов.

Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

На днях по аналогичной схеме обманули российского телеведущего Павла Любимцева. В результате он потерял 297 тысяч рублей.

Пенсионеры Мошенничество Москва
20 апреля 2024, 12:43
Появились новые фото с места убийства балашихинского бизнесмена
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Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства предпринимателя в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбудили по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». В настоящее время полицейские разыскивают преступника.

Как стало известно ранее, убитый владел круглосуточным магазином. Злоумышленник подкараулил свою жертву возле дома и расстрелял в упор. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Тело 60-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли утром 20 апреля у подъезда жилой многоэтажки в Балашихе. Прокуратура опубликовала кадры с места преступления, на них запечатлен пистолет и гильза от пули.

«Балашихинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», - передали в пресс-службе.

Фото Уголовное дело Убийства Преступления Оружие Балашиха
20 апреля 2024, 07:51
Возможных участников банды убийц в Белгородской области арестовали
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Басманный суд постановил заключить по арест четырех мужчин, которых подозревают в совершении убийств и похищений в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По предварительным данным, мужчины состояли в организованной преступной группировке, занимавшейся похищением людей с целью вымогательства. По версии следствия, они убили несколько человек в период с 1997 по 2018 год.

«Избрана мера в виде заключения под стражу на срок один месяц 19 суток, то есть до 6 июня 2024 года», - указали в пресс-службе.

Ранее банду вымогателей и похитителей судили в Екатеринбурге. ОПГ состояла из пяти человек в возрасте от 22 до 28 лет. Преступники похищали людей. Злоумышленников задержали с поличным еще в ноябре 2022 года. Подсудимые отрицали свою вину и принадлежность к банде. Тем не менее суд приговорил их к срокам от 7,5 года до 11 лет колонии строгого режима и штрафам до 200 тысяч рублей.

Убийства Суд Москва
19 апреля 2024, 22:36
Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки привезли в столицу
РИА «Новости»
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Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковочного места привезли в Москву из Ростовской области, где ранее мужчину задержали. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников», - сказано в публикации.

В скором времени его начнут допрашивать в ГСУ СК России по столице. Там же ему предъявят обвинения.

Ранее подозреваемого задержали под Ростовом-на-Дону. Вместе с ним поймали двух соучастников.

ЧП произошло 17 апреля, 21-летний азербайджанец припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Один из местных жителей сделал замечание владельцу машины. Это не понравилось мужчине, и он напал на москвича. В итоге потерпевшего избили и ранили в живот ножом. На место происшествия вызвали скорую, врачи быстро приехали, но спасти жертву так и не удалось.

Убийства Россия Мужчины Москва

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