05 марта 2024, 12:37

Начиненный наркотиками картофель изъяли у мужчины в Тверской области

Пресс-служба МВД
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В Тверской области правоохранители изъяли у мужчины 14 картофелин, которые он начинил синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

По данным полиции, мужчина собирался распространить наркотики бесконтактным способом. Но реализовать задуманное злоумышленник не успел. Оперативки задержали его на улице Ямской в Вышнем Волочке.

«При разбирательстве полицейские обнаружили и изъяли у мужчины полимерные свертки и пакетики зип-лок с кристаллическим порошком», - указали в МВД.

Также полицейские нашли у задержанного жестяную банку из-под напитка и 14 клубней картофеля, начиненных неизвестным веществом. Экспертиза установила, что в шести упаковках находился метадон.

Во время обыска по месту жительства специалисты нашли закладки. Их содержимое предстоит установить. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

В Нижнем Новгороде полицейские задержали трех женщин без российского гражданства. У них нашли 300 свертков с наркотиками.

Наркотики Уголовное дело
05 марта 2024, 12:47
Следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой возобновили
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Следствие по делу бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева о хищении 50 миллионов рублей возобновили. Решение принял Никулинский суд Москвы 5 марта, сообщило РИА «Новости».

Судья Алексей Бобков пояснил, что предстоит прояснить позицию одного из прочих фигурантов - бывшего сотрудника Фонда новых форм развития образования Евгения Инкина, а также изучить результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении Раковой. Выяснилось также, что над делом начал работать новый прокурор.

По версии следствия, фигуранты, среди которых также проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Иван Федотов, коллега Инкина Евгений Зак, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова и сожитель Раковой Артур Стеценко фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения на работу в структурные подразделения РАНХиГС и разворовывали на договорах с «Шанинкой» средства федерального проект «Учитель будущего». Сумму ущерба оценили в 50 миллионов рублей. Фигуранты признали вину.

Суд Дело Марины Раковой
05 марта 2024, 12:07
Петрозаводского треш-стримера обвинили в растлении несовершеннолетних
Пресс-служба Следственного комитета
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Блогера из Петрозаводска обвинили в том, что он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По версии следствия, житель Петрозаводска предлагал малолетней девочке вступить в интимную связь и совершал иные насильственные действия сексуального характера. Мужчину задержали, в его доме провели обыск.

«Следователями СКР при взаимодействии с сотрудниками МВД по Республики Карелия фигурант был установлен и задержан, в его жилище проведен обыск», - указали в пресс-службе.

Ранее о задержании блогера из Петрозаводска заявила председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, владелец YouTube-канала «Неформал» занимался преследованием школьниц и распространением контента с жестокими сценами. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о совершении развратных действий.

Преступления Блогеры Следственный комитет России
05 марта 2024, 11:28
Сантехник нашел два трупа в подвале многоквартирного дома в Ленобласти
РИА «Новости»
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Сантехник обнаружил два трупа в подвале многоквартирного дома в городе Всеволожске в Ленинградской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным канала, слесарь спустился в подвал по работе и нашел тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти - кровоподтеками и гематомами.

«Фонтанка» указала, что трупы обнаружили в подвале дома на улице Плоткина. Начальница районного ЖЭК позвонила в полицию и сообщила о телах.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они установили личность мертвого мужчины. Им оказался 54-летний местный житель.

По данным издания, рядом с ним на полу лежал труп неизвестной женщины примерно 45 лет на вид. На ее лице и теле обнаружили ссадины.

Трупы отправили в морг, чтобы установить причину смерти. В последний раз сантехник проверял этот подвал в конце февраля.

Ранее в Ленобласти обнаружили тело мужчины, пропавшего на девять дней. Его нашли убитым в ручье со связанными руками и пакетом на голове.

Ленинградская область Преступления Полиция
05 марта 2024, 02:54
В Тверской области новорожденного младенца бросили в подъезде
Freepik
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Новорожденную девочку нашли на лестничной площадке дома в городе Белый в Тверской области. Об этом сообщило следственное управление СК России в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ „Оставление в опасности“», - заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что происшествие случилось 1 марта. Девочку обнаружили в подъезде многоквартирного дома. По неуточненной информации, 31-летняя жительница поселка Оленино родила ребенка, завернула в одеяло и попросила отца младенца «увезти его». В итоге мужчина положил новорожденную «в корзину из полимерного материала» и отвез в Белый, где положил младенца на лестничную площадку подъезда одного из домов.

Ранее в Пятигорске мать родила ребенка в уличном туалете. Новорожденный упал в выгребную яму во время родов и женщина решила не доставать его, оставив умирать в фекалиях.

Уголовное дело Дети СК РФ Мужчины

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