Мошенники обманули петербургского пенсионера на 9,7 миллиона рублей

Украинский агент, которого заподозрили в подрыве машины экс-подполковника СБУ Василия Прозорова в Москве, снимал с матерью дом в поселке Иглино под Уфой. Однако мужчина не жил там уже несколько лет, рассказала РИА «Новости» его экс-соседка Раиса.

«Мы с ними не общались, они тут жили недолго, просто здоровались и все. Жили они тихо, также тихо уехали. Года три-четыре уже прошло», - поделилась она.

Женщина рассказала, что дом сдавали в аренду много лет подряд. Сначала в нем жила молодая пара, а потом заехала мать будущего подозреваемого. Позже к ней перебрался сын. Бывшая соседка узнала мужчину по фото и видео из суда.

Другие соседи тоже подтвердили агентству, что в доме жил этот мужчина с матерью. После того как они съехали, владелец продал дом, однако новых хозяев еще никто не видел.

Покушение на Василия Прозорова произошло 12 апреля. Когда он попытался включить зажигание в машине, прогремел взрыв. Устройство заложили под днищем машины у водительского кресла. В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями взрыва.

Украинского агента, который, предположительно, взорвал автомобиль, арестовали до 12 июня. Курьера, доставившего взрывчатку для подрыва, взяли под стражу на один месяц и 26 суток.