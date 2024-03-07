ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов в Калужской области

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Уголовное дело в отношении жительницы Люберец, обвиняемой в смерти детей, направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным следствия, 7 октября 2023 года женщина находилась в Малаховке со своими детьми 2019 и 2021 года рождения. Мать вышла на какое-то время из дома, оставив малышей одних без присмотра.

Из-за нагретого дымохода в здании вспыхнул пожар. В результате дети погибли на месте, отравившись продуктами горения.

«Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая находится под стражей», - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело против женщины возбудили по статье УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В СКР по Московской области сообщили о завершении расследования.