07 марта 2024, 17:45

ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов в Калужской области

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Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Калужской области участников террористической группировки, которые готовили нападение на синагогу в Москве. Ролик с работой силовиков опубликовал Центр общественных связей ведомства.

Боевики международной террористической организации оказали сотрудникам ФСБ вооруженное сопротивление. Сотрудники ФСБ ответным огнем ликвидировали участников ячейки. В доме, где проживали террористы, нашли оружие, боеприпасы и компоненты для создания взрывных устройств.

Ранее ФСБ пресекла теракт в городе Олонец , где гражданин Белоруссии попытался взорвать здание администрации. Террориста ликвидировали, когда тот открыл огонь по сотрудникам спецслужб. По информации ФСБ, мужчина был участником запрещенного в Белоруссии «Полка имени Кастуся Калиновского».

Терроризм ФСБ Видео Москва
07 марта 2024, 14:34
Террористов «Вилаят Хорасан» ликвидировали под Калугой
РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности пресекла на территории Калужской области деятельность ячейки запрещенной международной террористической организации «Вилаят Хорасан»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Члены ячейки планировали теракт в одном из еврейских культовых учреждений Москвы. Преступники попали в поле зрения органов безопасности, когда собирали данные об объекте. Во время расследования правоохранители выяснили, что вооруженные боевики собирались напасть на прихожан синагоги.

«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», - сообщили в пресс-службе.

* Запрещенная в России организация

Терроризм ФСБ Россия
07 марта 2024, 14:02
Уголовное дело о смерти двух детей в пожаре в Люберцах направили в суд
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Уголовное дело в отношении жительницы Люберец, обвиняемой в смерти детей, направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным следствия, 7 октября 2023 года женщина находилась в Малаховке со своими детьми 2019 и 2021 года рождения. Мать вышла на какое-то время из дома, оставив малышей одних без присмотра.

Из-за нагретого дымохода в здании вспыхнул пожар. В результате дети погибли на месте, отравившись продуктами горения.

«Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая находится под стражей», - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело против женщины возбудили по статье УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В СКР по Московской области сообщили о завершении расследования.

Уголовное дело Люберцы Пожары Суд Дети
07 марта 2024, 10:37
Двух полковников полиции арестовали в Москве по делу об убийстве
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы взял под стражу бывшего руководителя антикоррупционного подразделения омской полиции Александра Карасева и его коллегу Рафаэля Карагезяна. Мужчин, занимавших должности полковников полиции, задержали по подозрению в убийстве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Обвиняемые находятся под стражей и будут ожидать дальнейшего рассмотрения своего дела, которое запланировано на 5 мая. Детали и обвинения, предъявленные фигурантам, пока не разглашаются.

До 2017 года Карасев возглавлял отдел экономической безопасности и борьбы с коррупцией в омском УМВД, после чего перебрался в столицу. В период его руководства всплывали слухи о возможной вовлеченности Карасева в нелегальные операции с недвижимостью.

Ранее против белгородских силовиков возбудили дело за незаконную выдачу гражданства главарю банды и его семье.

Убийства Суд Полиция Москва
07 марта 2024, 07:57
Российского военного отправят в колонию на шесть лет за самоволку
РИА «Новости»
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Российского военного приговорили к шести годам тюрьмы за уклонение от службы. Об этом сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу второго Восточного окружного военного суда.

Ка уточнили в ведомстве, военный решил отправиться в самоволку, чтобы провести время с семьей. Летом 2022 года он покинул место службы. Спустя почти год мужчина узнал, что в отношении него проводят доследственную проверку. После этого боец явился в военный следственный отдел.

Борзинский гарнизонный военный суд Забайкальского края приговорил солдата к шести годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В январе на Камчатке сразу 10 военных осудили за отказ ехать в зону проведения спецоперации. Часть из них получили условные сроки. Одного бойца приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Еще шестерых отправили более чем на два года в колонию-поселение.

Суд Семья Военные Тюрьмы

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