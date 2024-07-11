Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре в ближайшие дни

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Жителей и гостей столицы в связи с жарой призвали к внимательности и порекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, на улице находиться в тени.

Кроме того, авторы публикации обратили внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и не разводить огонь в лесах.

«При необходимости звоните по телефонам „101“ или „112“, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01», - напомнили в министерстве.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России аналог испанской сиесты - время, когда людей отпускают на длительный обеденный отдых из-за аномальной жары.