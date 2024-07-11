11 июля 2024, 03:18

Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре в ближайшие дни

РИА «Новости»
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В Москве 11 и 12 июля ожидается повышение температуры до +31 градуса. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Жителей и гостей столицы в связи с жарой призвали к внимательности и порекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, на улице находиться в тени.

Кроме того, авторы публикации обратили внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и не разводить огонь в лесах.

«При необходимости звоните по телефонам „101“ или „112“, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01», - напомнили в министерстве.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России аналог испанской сиесты - время, когда людей отпускают на длительный обеденный отдых из-за аномальной жары.

МЧС РФ Прогноз погоды Россия Погода Москва Жара
09 июля 2024, 17:05
«Осадков мы ждем всегда». Синоптик рассказал, спадет ли в Москве жара
РИА «Новости»
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Жаркая погода в Москве сохранится до конца недели. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в северо-западных районах Московской области «брызнул» кратковременный дождь, но это не повлияло на температуру.

«Осадков мы ждем всегда, а вопрос будут ли они или нет - вот в чем вопрос. <…> Связанные с холодным фронтом небольшие дождики все-таки принесут некоторое понижение температуры, и завтра днем в Москве температура будет где-то градуса на три ниже, чем сегодня», - рассказал Ильин.

Затем температура снова начнет расти - столбики термометров покажут до 30… 32 градуса.

«Жаркая погода продержится до выходных дней, включая субботу и воскресенье, но в воскресенье снова появляется небольшая вероятность для кратковременных дождей. Возможно, даже где-то и гроза прогремит», - отметил синоптик.

Он добавил, что в целом в июле будет преобладать жара.

«Кратковременное понижение температуры, связанное с прохождением холодных атмосферных фронтов, будет наблюдаться буквально в течение дня, в течение суток, когда температура после кратковременных дождей будет понижаться до 21-26 градусов», - заключил эксперт.

Жара в средней полосе России может сохраняться еще до двух недель , сообщила ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Погода Москва Жара
09 июля 2024, 15:15
Проект «Зеленая премия» запустил новую номинацию в День семьи
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В День семьи, любви и верности проект «Зеленая премия» запустил новую номинацию — «Экологическая семья». Именно в кругу близких формируется экокультура: родители закладывают в детях привычки, которые передаются дальше из поколения в поколение.

Вадим Дордин руководит экологическими проектами в Новокузнецке. Активист не первый раз участвует в «Зеленой премии», но в этом году конкурс особенный - рядом самые близкие. Мужчина и его супруга задумались о разумном использовании природных ресурсов, когда родился первый ребенок. Сортировка мусора, организация субботников и участие в них стали привычным образом жизни семьи Дординых.

«Мы обожаем привычку повторного использования, честно говоря. Это прям наша история. Дети быстро вырастают из вещей, мы отдаем их другим родителям, сами получаем вещи от выросших детей. Любая привычка должна полезной для человека быть», - сказал Вадим.

Многодетный отец Алексей Чистопашин почти 15 лет помогает сохранять окружающую среду. На встречу с единомышленниками мужчина приехал с сыном, дочерьми и женой.

«Глубина вовлечения в экологичную жизнь у детей больше, чем у меня», - отметил Чистопашин.

Семьи активистов встретились с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым в центре «Яуза». Участники за круглым столом обсудили перспективы развития экологического движения.

«Ну, а как в семье обсуждают самые важные, или я бы даже сказал, серьезные моменты? Естественно, не стоя на вытяжку, либо не за столом переговоров. Это, в основном, скорее кухонный стол, и обсуждение за чаем, и обсуждение тех проблем, которые у каждого в семье есть», - подчеркнул Буцаев.

Проект «Зеленая миля» поддерживает активистов, будь то семьи или лидеры организаций. Итоги конкурса подводят в конце года. Призеры получают денежные гранты для развития и просвещения экологического движения.

Заявки на участие будут принимать до 1 октября.

Семья Экология
07 июля 2024, 20:27
Зато не +30. Москвичам пообещали залповые и грозовые дожди
РИА «Новости»
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На следующей неделе в Москву придут грозовые и залповые дожди. Прогноз погоды с 8 по 14 июля появился на сайте центра погоды «Фобос».

В понедельник, 8 июля, воздух в столице прогреется от 24 до 29 градусов, 9 июля, на градус потеплеет, но в тот же день ближе к вечеру на город обрушится кратковременный грозовой дождь. В среду будет немного свежее - от 23 до 28 градусов днем.

К концу рабочей пятидневки ночью ожидается 10… 15 градусов, в дневные часы - 25… 30.

Специалисты «Фобоса» обратили внимание, что хотя такой температурный фон выше климатической нормы на 3-6 градусов, считать это аномальной жарой нельзя.

«И уж тем более [такая погода] не сможет претендовать на рекорды тепла. В выходные столбики московских термометров попытаются штурмовать 30-градусную высоту», - заключили синоптики.

В это воскресенье сильные ливни испортили конец выходных жителям Петербурга. Из-за циклона «Делия» особенно сильные осадки наблюдали в шести районах. А аэропорт Пулково даже временно прекращал принимать самолеты.

Прогноз погоды Погода в Москве
07 июля 2024, 19:58
Петербург накрыла «Делия». Больше всего не повезло шести районам
РИА «Новости»
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Вечером в воскресенье на Санкт-Петербург обрушились сильнейшие ливни. В городском «Водоканале» их назвали сверхрасчетными и отметили, что сильнее всего поливало в шести районах Северной столицы.

Причиной резкого ухудшения погоды стал циклон «Делия». Он накрыл весь город, но максимальное количество осадков за 20 минут зафиксировали в Центральном, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.

Представители «Водоканала» отметили, что система водоотведения работает штатно, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объем стоков, из-за этого на улицах могут быть скопления воды.

Когда дождь кончится, вся вода полностью уйдет в систему водоотведения, подчеркнули специалисты, отметив, что ситуацию держат на контроле бригады «Водоканала».

В нескольких Telegram-каналах тем временем уже появились жалобы на затопленный выход со станции метро «Площадь Восстания».

Повлияла «Делия» и на работу Пулково. Из-за сильного бокового ветра аэропорт временно прекращал отправлять самолеты. На запасной аэродром ушел один рейс, уточнило РИА «Новости». Сейчас воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

Санкт-Петербург Погода

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