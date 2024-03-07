Катаклизмов ждать не стоит. Москвичам рассказали о погоде на выходных

По словам метеоролога, в субботу обойдется без существенных осадков. Они могут пройти лишь в утренние часы.

«В субботу совсем уже ни о чем - около одного миллиметра, погоды осадки не сделают никакой. Зато температура в субботу-воскресенье понизится, и уже о плюсе в дневные часы говорить совсем не придется. То есть -1…-3 градуса в субботу-воскресенье мы ожидаем», - рассказал специалист.

Ветер все выходные будет дуть с северо-запада со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.

«Может быть, чуть послабее ожидается в воскресенье: до пяти-восьми метров в секунду», - добавил Ильин.

Атмосферное давление в пятницу немного упадет до 745-747 миллиметров ртутного столба, а затем в течение следующих дней будет слабо подниматься, заключил метеоролог.

«Карты рисуют нам следующее: в Москве и Московской области завтра, да и в субботу-воскресенье каких-то катаклизмов от природы ждать не стоит», - рассказал специалист.

Погоду определит размытый атмосферный фронт на фоне гребня высокого давления. Это приведет к совсем небольшим осадкам в дневные часы, суммарно выпадет менее миллиметра в течение всего периода осадков.