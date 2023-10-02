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Культура и спорт
02 октября 2023, 13:10
Треть россиян считают SHAMAN лучшим певцом года
Культура и спорт
02 октября 2023, 10:35
Подмосковные спортсмены завоевали четыре награды на Кубке России по гольфу
Культура и спорт
02 октября 2023, 09:31
Свыше двух тысяч человек посетили фестиваль «Аксаковская уха» в Подмосковье
Культура и спорт
02 октября 2023, 09:09
Представитель Подмосковья стал призером хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»
Культура и спорт
02 октября 2023, 08:53
Подмосковье вошло в топ-10 по количеству участников Всероссийского проекта «Начни игру»
Культура и спорт
01 октября 2023, 20:05
«Кубок Берлина и Гонка Легкова»: культовые соревнования, которые увековечили имена своих создателей
Культура и спорт
01 октября 2023, 19:50
Тарантино, Сигал и другие: звезды, которые любят Россию
Культура и спорт
01 октября 2023, 19:12
«Бег от стресса»: На сыроварне Олега Сироты пройдет «Народный трейл»
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2023-10-02 13:10:00
Подмосковные спортсмены завоевали четыре награды на Кубке России по гольфу
2023-10-02 10:35:00
Свыше двух тысяч человек посетили фестиваль «Аксаковская уха» в Подмосковье
2023-10-02 09:31:00
Представитель Подмосковья стал призером хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интелл...
2023-10-02 09:09:00