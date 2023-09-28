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Дороги
28 сентября 2023, 18:22
Специалисты за неделю устранили в Лобне около 16 дорожных ям
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Специалисты за неделю устранили в Лобне около 16 дорожных ям
2023-09-28 18:22:00