07 апреля 2024, 11:11

Звезду сериала «Солдаты» Гаспаряна объявили в розыск из-за долгов

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Судебные приставы разыскивают актера Игоря Гаспаряна, получившего известность после выхода сериала «Солдаты». Он несколько лет не может расплатиться по долгам, сообщил Telegram-канал Shot.

Издание уточнило, что 49-летний актер накопил долгов на сумму в 67,5 тысячи рублей. В базе Федеральной службы судебных приставов в общей сложности за артистом числится 53 исполнительных производства, большая часть из которых - за нарушения ПДД.

Журналисты выяснили, что с февраля этого года актер практически не ездит за рулем своего автомобиля Hyundai Santa Fe, но не из-за долгов. Shot уточнил, что недавно Гаспаряну удалили двустороннюю грыжу в брюшной полости, сейчас он проходит курс реабилитации.

Актер рассказал изданию, что его еще официально не выписали из больницы, но он все равно восстанавливается дома. Гаспарян признался, что неправильные занятия со штангой подкосили его здоровье. Медики уже выявляли у него позвоночную грыжу. Также артист пережил серьезные проблемы с ногой, грозившие ампутацией.

Ранее у актера из сериала «Солдаты» Юрия Шибанова выявили психическое заболевание. Как выяснилось, артист страдает биполярным расстройством.

Болезни Актеры
07 апреля 2024, 10:44
Жена Петросяна объяснила, почему отказалась от каблуков
Freepik
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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перестала носить туфли на каблуках. Она рассказала в своем Instagram*, что ей пришлось отказаться от неудобной обуви из-за проблем со здоровьем.

«После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям», - пояснила она.

По словам Брухуновой, иногда ей все же приходиться надевать обувь на каблуках для посещения театров или важных мероприятий. В таких случаях на «сменку» она берет кроссовки.

При этом жена Петросяна любит экспериментировать с одеждой. Ее можно часто заметить в обществе в ярких нарядах.

Недавно комик Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова стали родителями. Пара назвала дочку редким именем - Матильда.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Театры Евгений Петросян Шоу-бизнес
07 апреля 2024, 10:19
Розовского увезли на скорой после спектакля в Москве
РИА «Новости»
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Режиссеру Марку Розовскому потребовалась медпомощь во время работы в театре «У Никитских ворот» в Москве. Он потерял сознание после спектакля «На бис», сообщил Telegram-канал Mash.

Третьего апреля режиссеру Марку Розовскому исполнилось 87 лет. В этот день художественному руководителю театра «У Никитских ворот» стало плохо - он упал в обморок. Коллеги сразу же вызвали бригаду скорой. Прибывшие медики привели в чувство режиссера.

По словам близких Розовского, причина плохого самочувствия режиссера в усталости. Сейчас он восстанавливается дома, уточнил Mash.

Марк Розовский написал сценарий к советскому фильму «Д’Артаньян и три мушкетера». На счету Розовского десятки театральных спектаклей, документальные и художественные фильмы.

Ранее солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева увезли в больницу из-за проблем с сердцем. Артисту проведут комплексное обследование.

Болезни Режиссер Театры Москва
07 апреля 2024, 09:39
Агутин назвал слухи о конфликте с Shaman вопиющими
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Исполнителям Леониду Агутину и Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Shaman, не первый год приписывают вражду. Сами артисты утверждают, что между ними нет конфликтов, сообщил телеканал НТВ.

«Я не рад таким вопросам обычно, но хорошо, что вы спросили, потому что на самом деле случай вопиющий», - заявил Агутин.

Два года назад после фестиваля эстрадной песни в прессе начала распространяться информация о том, что Агутин демонстративно отказывается общаться с Shaman. Речь идет о фотосессии на мероприятии, когда фотограф попросил Агутина пройти дальше, а тот вежливо отказался, так как место занял уже Shaman, который там давал интервью. Агутин просто не хотел мешать певцу, но его поступок интерпретировали по-иному.

«Я даже не спрашиваю, кто это сделал. Бесполезно искать. Все эти статейки читая, смотря вот на это, я понимаю: известные люди, мы как участники комиксов. За что боролся, на то напоролся. Но есть какие-то вещи, я считаю, за гранью, которые нельзя допускать. Это просто некрасиво», - отметил Агутин.

Shaman также пояснил журналистам НТВ, что не ссорился с Агутиным. Он объяснил, что Агутин не вышел с ним на сцену на съемках «Песни года», так как лежал в это время в больнице.

Концерты Shaman Шоу-бизнес
07 апреля 2024, 08:55
«Заторможенность на лицо». Состояние Кузьмина на концерте в Уфе встревожило публику
РИА «Новости»
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В Уфе 5 апреля состоялся концерт рок-музыканта Владимира Кузьмина. Зрители заподозрили, что у 68-летнего артиста проблемы со здоровьем из-за его заторможенности на сцене, сообщил Telegram-канал «Моя Уфа».

«С пением у артиста проблема - то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли … короче, слушать как-то неловко. Что это? В зале недоумение. Иногда лучше была бы фонограмма, наверное», - процитировали авторы публикации очевидца.

На опубликованном изданием видео с концерта можно заметить, что Кузьмин не попадал в ноты, а некоторые строчки вытягивал и проговаривал.

Подписчики написали под роликом, что, возможно, у проблемы артиста со здоровьем.

«Может, и инсульт», «Заторможенность на лицо», «В возрасте человек, может быть все, что угодно. На инсульт тоже похоже», «Опыт выступлений огромный. Боюсь, что со здоровьем не в порядке», - предположили уфимцы в комментариях.

Ранее сын шансонье Михаила Круга Александр завоевал сердца зрителей во время выступления шоу «Новая Фабрика звезд». Он спел вместе со Стасом Пьехой хит «Одна звезда».

Болезни Уфа Концерты Музыка

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