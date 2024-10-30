Звезду сериала «Интерны» экстренно прооперировали в Москве

По его информации, 40-летний артист накануне пожаловался на боли в животе. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где провели операцию. Все прошло благополучно, и сейчас он восстанавливается в палате.

Больше всего Ильин известен по одной из главных ролей в сериале «Интерны» - молодого врача Семена Лобанова. Актер приходится племянником народному артисту России Владимиру Ильину.

Ранее в ту же больницу и тоже с подозрением на аппендицит доставили народную артистку России Алену Яковлеву , однако у нее этот диагноз не подтвердился, и ее вскоре выписали.