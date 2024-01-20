Звезду «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мертвым в автомобиле

«Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине», - рассказала она.

Бывшая супруга артиста Виктория Маргелова рассказала журналистам, что у Сдобнова были проблемы с сердцем, но он их скрывал. По ее мнению, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Прощание с актером прошло 16 января в Люберцах. На церемонии присутствовали члены семьи, друзья и коллеги усопшего.

Алексей Сдобнов известен зрителю по таким сериалам, как «Чикатило. Финальный сезон», «След», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». В его фильмографии более 40 телепроектов. Помимо актерской работы он был известен и как артист озвучания.