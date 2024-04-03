03 апреля 2024, 04:32

Звезде «Солдатов» диагностировали психическое расстройство

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Актеру Юрию Шибанову, известному по сериалу «Солдаты», диагностировали биполярное расстройство (БАР). Об этом он признался в телепрограмме «Малахов».

По словам артиста, сначала врачи решили, что у него шизофрения, но потом точнее определили диагноз. В тот период мужчина страдал от прогрессирующего пародонтоза. В состоянии «психоза» взял кредит на сумму более двух миллионов рублей, но вместо лечения зубов потратил деньги на помощь близким и возвращение долгов.

«Сейчас хотел на вставную челюсть взять, но не дали. Суммарно у меня долгов на 2,9 миллиона. Хочу их отдать, но, когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Ты тотально начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое», - объяснил Шибанов.

Он отметил, что проходит лечение. Лекарства стабилизируют его поведение. После выздоровления артист хочет вернуться в шоу-бизнес и попробовать себя в роли режиссера.

Ранее у 64-летнего актера Андрея Балякина, известного по ролям в сериалах «След» и «Глухарь», обнаружили опухоль легких. По мнению медиков, это могут быть последствия пневмонии.

Болезни Врачи Актеры
03 апреля 2024, 02:36
«Самозабвенно и от всей души». Валерия призналась в шумных ссорах с Пригожиным
РИА «Новости»
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Певица Валерия рассказала об особенностях семейной жизни с продюсером Иосифом Пригожиным. Об этом она поведала в интервью журналу «7 дней».

Валерия призналась, что ей бывает сложно уживаться с супругом. И если дело доходит до ссоры, то она получается весьма шумной.

«Делаем это самозабвенно и от всей души», - отметила певица.

При этом Валерия считает Иосифа лучшим на свете и не представляет жизни без него. Певица подчеркнула, что в их семейной жизни царит полная гармония, а с мужем ей комфортно и на работе, и в путешествиях. Валерия проникновенно поздравила мужа с днем рождения.

«Ты моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. С тобой мне ничего не страшно, я даже не боюсь стареть, потому что ты уже 21 год смотришь на меня такими же влюбленными глазами, как и в тот день, когда мы встретились», - обратилась Валерия к супругу.

Пригожин ранее объяснил , почему они с певицей Валерией не уехали из России. На вопрос журналистов продюсер рассказал, что никогда не задумывался об отъезде из России.

Песни Музыка Иосиф Пригожин
03 апреля 2024, 02:26
Собчак раскритиковали за яркий макияж и фотошоп
Global Look Press
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Журналистка Ксения Собчак предстала перед камерами в облегающем бежевом боди с драпировкой и коричневых кожаных брюках. Фото в соцсети телеведущая подписала словами о принятии себя и своей внешности.

На фото 42-летняя Собчак с ярким макияжем глаз и блеском на губах. На руках журналистки - массивный браслет и несколько колец.

«Офигенное чувство, когда принимаешь себя, свою внешность и кайфуешь от того какая ты, как выглядишь, прощаешь себе недостатки и наслаждаешься достоинствами», - подписала фотографию теледива.

Собчак отметила, что любые негативные комментарии не имеют к ней никакого отношения. Пользователи не преминули высмеять заявление телеведущей, им показалось, что Собчак использует слишком много макияжа и фотошопа, чтобы принимать себя.

В начале марта Собчак заявила, что хочет отдохнуть от журналистики.

Фото Ксения Собчак Журналистика Соцсети
02 апреля 2024, 19:31
Балерина Волочкова разругалась с дочерью из-за недвижимости
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Анастасия Волочкова поссорилась со своей 18-летней дочерью Ариадной, которая потребовала у нее квартиру. Балерина в YouTube-шоу «Алена, блин!» призналась, что просьба наследницы вызвала у нее стресс.

«Я ей сказала: „Ариша, извини, но все, что касается денег и недвижимости - это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были - 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне - обращайся к нему“», - поделилась Волочкова.

Балерина напомнила дочери, что эту квартиру подарил ей Сулейман Керимов.

«И если твой папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то извини, я вам никому ничего не должна!» - сказала она.

Танцовщица посетовала, что больше всего ей причиняет боль тот факт, что дочка вспоминает о ней, когда желает получить деньги, недвижимость или иную помощь.

«А просто так вы не можете позвонить и сказать: „Мам, как ты себя чувствуешь?“ Я была в стрессе», - рассказала артистка.

Ранее Анастасия Волочкова получила предложение о замужестве от шоумена Егора Иващенко. Вместо кольца он подарил балерине серьги за 600 тысяч рублей.

Недвижимость Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 18:58
Налоговая установила заработок Блиновской
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба установила общий доход блогера Елены Блиновской. Он составил более шести миллиардов рублей. Размер задолженности перед налоговой составил 1,4 миллиарда рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Представители ФНС утверждают, что Блиновская старалась снизить размер долга за счет строительства жилья в районе Ялты, бронирования отеля для 32 гостей на Бали, чартерных рейсов в Дубай. Однако документов об этих расходах предоставить она не смогла.

Защита Блиновской настаивала на неправильном расчете суммы долга. Адвокат «королевы марафонов» обратился к налоговому органу с просьбой сократить размер задолженности, пени и штрафов с 1,4 миллиарда рублей до 263,5 миллиона рублей.

Защита блогера указала на смягчающие обстоятельства - например, на то, что у Блиновской четверо детей. Однако суд отклонил эти аргументы.

Недавно Елене и Алексею Блиновским предъявили обвинение в окончательной редакции. Они «отмыли» 706 из 906 миллионов скрытых доходов.

Суд Доходы Задержание блогера Елены Блиновской

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