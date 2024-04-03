Звезде «Солдатов» диагностировали психическое расстройство

По словам артиста, сначала врачи решили, что у него шизофрения, но потом точнее определили диагноз. В тот период мужчина страдал от прогрессирующего пародонтоза. В состоянии «психоза» взял кредит на сумму более двух миллионов рублей, но вместо лечения зубов потратил деньги на помощь близким и возвращение долгов.

«Сейчас хотел на вставную челюсть взять, но не дали. Суммарно у меня долгов на 2,9 миллиона. Хочу их отдать, но, когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Ты тотально начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое», - объяснил Шибанов.

Он отметил, что проходит лечение. Лекарства стабилизируют его поведение. После выздоровления артист хочет вернуться в шоу-бизнес и попробовать себя в роли режиссера.

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