Звезде «Кривого зеркала» Пономаренко сделали операцию
Юмориста Валерия Пономаренко госпитализировали из-за тромба в сосуде. Ему уже провели операцию. Об этом сам артист рассказал РИА «Новости».
О госпитализации юмориста Валерия Пономаренко, известного по участию в телешоу «Кривое зеркало», «Аншлаг» и «Повтори!», стало известно в среду, 25 октября. В Пермском Дворце Культуры имени Калинина отменили концерт артиста, запланированный на 27 октября.
Позже сам юморист объяснил, что операция на сосудах должна была быть плановой, но оказалась экстренной.
«Дело не в том, что меня срочно госпитализировали. [Мне сделали] операцию на сосудах, которая была запланирована. Нужно было удалить тромбические образования. Думали это позже сделать, но оказалось более срочно. Уже сделали», - сообщил артист.
Валерий Пономаренко выступал со своим братом-близнецом Александром. В конце прошлого года Александр скончался от рака желудка.