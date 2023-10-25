Звезде «Кривого зеркала» Пономаренко сделали операцию

О госпитализации юмориста Валерия Пономаренко, известного по участию в телешоу «Кривое зеркало», «Аншлаг» и «Повтори!», стало известно в среду, 25 октября. В Пермском Дворце Культуры имени Калинина отменили концерт артиста, запланированный на 27 октября.

Позже сам юморист объяснил, что операция на сосудах должна была быть плановой, но оказалась экстренной.

«Дело не в том, что меня срочно госпитализировали. [Мне сделали] операцию на сосудах, которая была запланирована. Нужно было удалить тромбические образования. Думали это позже сделать, но оказалось более срочно. Уже сделали», - сообщил артист.

Валерий Пономаренко выступал со своим братом-близнецом Александром. В конце прошлого года Александр скончался от рака желудка.