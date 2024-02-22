Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит выпил водку и спел «Калинку» в Москве

На кадрах артист в белом строгом костюме сидит на сцене в белоснежном кресле. В руках знаменитость держит микрофон, и под аккомпанемент оркестра вместе с ведущим мероприятия поет несколько строк из знаменитой композиции.

Перед исполнением песни ведущие попросили Озчивита сказать слова «калинка» и «моя».

Когда знаменитость из Турции прилетел в Москву, его встретили с караваем. По словам артиста, он даже умудрился попробовать водку. Алкогольный напиток актер оценил по достоинству.

«Я сегодня познакомился с русской культурой и немножко попробовал русской водки. <…> Хорошая», - заявил Озчивит.

Ранее студенты Российского государственного института туризма и сервиса из Китая и Афганистана спели «Катюшу» на русском под баян в Одинцове. Они учатся в России по программе культурного обмена.