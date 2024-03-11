11 марта 2024, 13:35

Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге

Википедия
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Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге. После времяпровождения в баре он вступил в конфликт с компанией подростков. По их словам, актер с опустошенной бутылкой виски ударил одного из них. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов статьи, 58-летний Соколов отдыхал в компании девушек в одном из самых популярных заведений Екатеринбурга в ночь на 10 марта. После этого комик вместе с приятелем отправился отдыхать дальше.

Неподалеку от станции «Геологическая» мужчина вступил в перепалку с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто пытались заснять комика на видео.

Соколов подчеркнул, что парни сказали что-то неприятное девушке, поэтому актер начал угрожающе идти на одного из молодых людей. Подростки попросили отвести в сторону агрессивного юмориста и не вырывать их телефон.

Друг Соколова на кадрах говорил, что молодая компания могла сама случайно спровоцировать актера. Также он попросил ребят уйти домой и не лезть к ним.

Официальный представитель отказался комментировать ситуацию в беседе «360». Сам актер пока не делал никаких публичных заявлений.

Ранее певец Стас Михайлов рассказал , что однажды подрался с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Екатеринбург Актеры
11 марта 2024, 14:04
Внучку певицы Валерии увезли в больницу
Global Look Press
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Внучке российской певицы Валерии вызвали скорую медицинскую помощь. Об этом на личной странице в социальных сетях сообщила невестка артистки Лиана Шульгина.

«Когда болеют детки - это разрыв сердца», - подписала снимок девушка.

Сначала Шульгина опубликовала кадр с автомобилем скорой помощи. Далее она выставила фото с ребенком, где у нее перемотана бинтом рука. Вероятно, девочке поставили капельницу.

Бизнесвумен пока не уточнила, что конкретно произошло с ребенком. Певица Валерия также никак не комментировала ситуацию.

В конце октября 2023 года стало известно, что дочь Иосифа Пригожина и певицы Валерии 26-летняя Даная перенесла микроинсульт.

Дети Скорая помощь Соцсети
11 марта 2024, 13:47
«Мой путь уже закончен». Егор Крид объявил об уходе из проекта «Голос. Дети»
Global Look Press
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Певец Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, во время прямого эфира в своем блоге рассказал, что он уходит из вокального телешоу «Голос. Дети», где он был наставником и жюри.

«Я думаю, ребят, мой путь на „Голосе“ уже закончен. Если быть честным, наверное, объективным, то мой путь на проекте подошел к концу. Я сделал там все возможное и невозможное», - заявил он.

Когда артист пришел в «Голос», его подопечная Елизавета Трофимова заняла второе место в проекте. Уже на следующий год Аделия Загребина стала победительницей.

В 10 сезоне участница Милана Пономаренко команды Крида в финале заняла второе место. В последнем «специальном» сезоне «Голос. Уже не дети» команда Крида вновь одержала победу. А победила в финале Вероника Сыромля.

Ранее Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС. Он добился разблокировки его аккаунта на сервисе Twitch. Его забанили в 2023 году за рекламу онлайн-казино.

Дети Егор Крид
11 марта 2024, 12:57
Ида Галич раскрыла все сделанные косметологические процедуры
РИА «Новости»
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Известная блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала подписчикам в социальных сетях о своем посещении косметолога. Она поделилась фотографией с полотенцем на голове.

Сидя в автомобиле, Галич открыто рассказала о своем стремлении поддерживать молодость и свежесть кожи лица. По словам 33-летней ведущей, она использует для омоложения некоторые косметологические процедуры.

«У меня нет филеров. Только, может, старые запасы в верхней губе. Колю ботулотоксин, люблю фототерапию BBL. Несколько раз делала альтеру. Иногда колю курс витаминов, название не выговорю», - рассказала блогер.

А вот ведущей Екатерине Андреевой удается сохранять молодость благодаря инъекциям. Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова сообщила, что телезвезда явно прибегает к аппаратным и инъекционным методикам.

Красота Шоу-бизнес
11 марта 2024, 12:47
Хлопающая собака Месси покорила зрителей «Оскара»
Freepik
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Пес Месси, который сыграл в фильме «Анатомия падения», посетил 96-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» и удивил зрителей своим необычным поведением. Об этом сообщило издание The Sun.

Когда актера Роберта Дауни-младшего назвали победителем в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер», лапы животного сложились так, словно он захлопал вместе с аудиторией. Этот момент попал на кадры трансляции.

Аплодирующую собаку заметили фотографы и видеооператоры шоу и постарались запечатлеть это в кадр. Некоторые зрители предположили, что лапы Месси кто-то держит так, чтобы казалось, что пес соединил лапы в аплодисменты.

Лента «Оппенгеймер» также получила «Оскар» как лучший фильм. Всего картина собрала семь статуэток.

Фильмы Собаки Животные Актеры Премия «Оскар»

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