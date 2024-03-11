Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге

По информации авторов статьи, 58-летний Соколов отдыхал в компании девушек в одном из самых популярных заведений Екатеринбурга в ночь на 10 марта. После этого комик вместе с приятелем отправился отдыхать дальше.

Неподалеку от станции «Геологическая» мужчина вступил в перепалку с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто пытались заснять комика на видео.

Соколов подчеркнул, что парни сказали что-то неприятное девушке, поэтому актер начал угрожающе идти на одного из молодых людей. Подростки попросили отвести в сторону агрессивного юмориста и не вырывать их телефон.

Друг Соколова на кадрах говорил, что молодая компания могла сама случайно спровоцировать актера. Также он попросил ребят уйти домой и не лезть к ним.

Официальный представитель отказался комментировать ситуацию в беседе «360». Сам актер пока не делал никаких публичных заявлений.

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