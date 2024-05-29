Звезда «Уральских пельменей» купила особняк за 90 миллионов рублей

Актриса Юлия Михалкова похвасталась своим новым загородным особняком, расположенным в Подмосковье. Его стоимость составила около 90 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал « Звездач ».

По данным авторов публикации, общая площадь дома с панорамными окнами составила 750 квадратных метров. Для отделки интерьера Михалкова использовала дерево, камень и глину. В здании также есть бассейн в 50 «квадратов».

«Средняя стоимость такой площади с голыми стенами будет составлять 15-20 миллионов. Если исходить с позиции дома со всем ремонтом и площадью 700 квадратов, - его цена около 80-90 миллионов рублей, но, как правило, готовые дома реализуются дороже их реальной себестоимости, поэтому 90-100 миллионов», - заявил риелтор Юрий Паршиков.

Ранее стало известно, что на виллу певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова в Крыму нашелся покупатель. За особняк с кинозалом, конюшней и вертолетной площадкой придется отдать 800 миллионов рублей.