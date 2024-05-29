29 мая 2024, 18:11

Звезда «Уральских пельменей» купила особняк за 90 миллионов рублей

Global Look Press
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Актриса Юлия Михалкова похвасталась своим новым загородным особняком, расположенным в Подмосковье. Его стоимость составила около 90 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал «Звездач».

Актриса Юлия Михалкова похвасталась своим новым загородным особняком, расположенным в Подмосковье. Его стоимость составила около 90 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал « Звездач ».

По данным авторов публикации, общая площадь дома с панорамными окнами составила 750 квадратных метров. Для отделки интерьера Михалкова использовала дерево, камень и глину. В здании также есть бассейн в 50 «квадратов».

«Средняя стоимость такой площади с голыми стенами будет составлять 15-20 миллионов. Если исходить с позиции дома со всем ремонтом и площадью 700 квадратов, - его цена около 80-90 миллионов рублей, но, как правило, готовые дома реализуются дороже их реальной себестоимости, поэтому 90-100 миллионов», - заявил риелтор Юрий Паршиков.

Ранее стало известно, что на виллу певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова в Крыму нашелся покупатель. За особняк с кинозалом, конюшней и вертолетной площадкой придется отдать 800 миллионов рублей.

Россия Недвижимость Актеры
29 мая 2024, 19:08
Настасья Самбурская рассказала о психическом расстройстве
Global Look Press
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Актриса Настасья Самбурская призналась, что у нее обнаружили психическое расстройство. Такое заявление она сделала на шоу «Много половин».

Актриса Настасья Самбурская призналась, что у нее обнаружили психическое расстройство. Такое заявление она сделала на шоу « Много половин ».

«Я - счастливый обладатель генерализованного тревожного расстройства. У меня бывают периоды бессонницы, и раз в полгода я обращаюсь к психиатру, потому что таблетки может прописать только он», - поделилась звезда сериала «Универ».

Самбурская добавила, что не хочет заниматься самолечением и различные травы на нее не действуют, поэтому она обратилась за помощью к специалистам. По ее словам, многие до сих пор не принимают психологию, как науку.

Недавно Самбурская выложила откровенное фото в своих социальных сетях. Артистка надела черный бюстгальтер, который было видно из-под полупрозрачного платья без бретелей.

Сериалы Россия Актеры Настасья Самбурская Психология Шоу-бизнес
29 мая 2024, 18:23
Театр имени Маяковского потребовал выселить актера Макогона из служебной квартиры
РИА «Новости»
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Московский академический театр имени Владимира Маяковского подал иск в Замоскворецкий районный суд на актера Александра Макогона с требованием освободить служебное жилье. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, представители театра хотят признать артиста и его семью утратившими право пользоваться служебной квартирой и снять их с регистрации.

Актер уточнил журналистам, что не служит давно в театре, а по какой причине подали иск только сейчас - не знает.

Ранее сбежавшую из России актрису Ингеборгу Дапкунайте суд обязал выписаться из московской квартиры. Она продала жилье, взяла деньги у нового владельца и перебралась в Лондон.

Недвижимость Театры Актеры Москва
29 мая 2024, 18:02
Виллу Алсу и ее мужа в Крыму присмотрел покупатель
Global Look Press
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Виллой певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова за 800 миллионов рублей в Крыму заинтересовался покупатель. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, роскошный особняк построил отец певицы 15 лет назад в поселке Вязовая Роща под Севастополем.

Вместе с тем он отремонтировал местный ФАП и открыл магазин «Алая роза». Местные жители рассказали журналистам, что последний раз Алсу и ее отца видели на полуострове до 2014 года. Затем виллу переоборудовали в гостиницу.

Mash уточнил, что в здании, которое продают за 800 миллионов рублей, есть все для комфортной жизни: от кинозала до конюшни и вертолетной площадки.

Риелторы сообщили изданию, что певица и ее супруг выставили на продажу виллу еще в 2021 году. Они добавили, что новым собственникам придется потратить еще 100 миллионов рублей на реконструкцию обветшалого здания.

На днях Алсу подала на развод с мужем. Им предстоит через суд поделить два особняка и две элитные квартиры.

Алсу Крым Недвижимость
29 мая 2024, 17:28
Галкина в очередной раз оставили в статусе иноагента
РИА «Новости»
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Юморист Максим Галкин* предпринял третью попытку избавиться от статуса иностранного агента через суд, но безрезультатно. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на судебном заседании защита настаивала на том, что артист вне политики, он только пытается «через творчество выражать взгляды».

В исковом заявлении говорится, что статус иноагента «нарушает права на свободу передвижения».

Однако это не мешает юмористу выступать в различных уголках мира с антироссийскими шутками и зарабатывать, чтобы в том числе помогать Украине.

Недавно Галкин* заговорил на литовском и украинском языках. Он начал публиковать посты в соцсетях на мове. По словам юмориста, его детство прошло в Одессе, поэтому с первого класса начал изучать украинский язык.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Суд Максим Галкин Иноагенты

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