02 апреля 2024, 11:41

Звезда «Универа» Анна Хилькевич в третий раз станет мамой

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Актриса Анна Хилькевич ждет третьего ребенка. О своей беременности она рассказала на шоу «УТРО. ТНТ», а после опубликовала новость в своем Instagram*.

«У нас для вас большие новости, которые я тщательно скрывала. Об этой новости я рассказала в шоу „Утро“ на ТНТ. Я очень рада, что наконец-то могу поделиться этим с вами здесь», - написала артистка в сторис.

Актриса предупредила подписчиков, что из-за беременности вынуждена пересмотреть привычный контент. Она пояснила, что ближайшее время фэшн-, бьюти- и секси-контента не ожидается.

При этом Хилькевич пообещала делиться историями из своей жизни, публиковать посты о быте, детях и материнстве. Артистка заявила, что продолжит работу, несмотря на свое положение.

Ранее певица Кети Топурия рассекретила свою беременность. Солистка музыкальной группы A’Studio в третий раз станет матерью.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Актеры Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 11:46
Лолита рассказала о проблемах с голосом
Global Look Press
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Российская певица Лолита Милявская рассказала об изменениях в голосе из-за начала климакса. Этой проблемой она поделилась в Youtube-шоу режиссера Валерии Гай Германики «Лера в большом городе».

«У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут, как динамик», - призналась певица.

Лолита добавила, что из-за этого ей пришлось закрыться в себе на два года. Тем не менее, на данный момент она чувствует себя нормально и готова к новым вызовам.

Ранее певица пожаловалась на копеечную пенсию. По ее словам, без стабильной работы и сбережений она бы столкнулась с финансовыми трудностями.

Россия Музыка Лолита Милявская
02 апреля 2024, 11:11
Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда
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Российский исполнитель Сергей Лазарев подал заявку в Роспатент для регистрации своего имени и монограммы из двух букв, образующих сердце, в качестве товарного знака. Соответствующий документ появился в распоряжении агентства городских новостей «Москва».

По данным издания, после регистрации Лазарев сможет выпускать и продавать под личным брендом различные товары: от белья до женских шуб.

В частности, артист сможет заняться производством авторучек, писчих перьев и других канцтоваров. Создавать печати, головные уборы, обувь и одежду, в том числе женское нижнее белье и чулки.

Певец также сможет специализироваться на рекламных проектах, маркетинге, проведении шоу, звукозаписи и видеозаписи.

В конце марта певец Сергей Лазарев объявил о временной паузе в своей музыкальной карьере. Он рассказал журналистам, что очень устал. По словам артиста, он пока не в силах ездить с гастролями по городам, поэтому ему нужно время, чтобы прийти в себя.

Сергей Лазарев Бизнес Шоу-бизнес
02 апреля 2024, 04:59
Максим Галкин проговорился о жильцах замка в деревне Грязь
РИА «Новости»
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Шоумен Максим Галкин*, вместе с семьей проживающий в Израиле, проговорился о новых жильцах замка в деревне Грязь в Подмосковье. В соцсети он разместил ролик, в котором похвастался урожаем.

Юморист отметил, что на участке рядом с его домом растет много фруктов, в том числе цитрусовых. Между делом он упомянул концерт в Ашкелоне. Галкин* похвастался, что у него «сменился репертуар» на приусадебном участке.

«Раньше мы выращивали помидоры, огурцы, лук и все остальное. Но все растет, кстати, в Подмосковье, есть кому это съесть», - заявил артист.

Замок Галкина* в деревне Грязь предложили изъять по новому закону о конфискации имущества у иноагентов. Продать дворец пока не получилось. Юристы заявили, что для изъятия замка нет оснований. Новый «закон о негодяях» не применим к Галкину и его супруге Алле Пугачевой.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Израиль Законы Семья Концерты Алла Пугачева Максим Галкин
02 апреля 2024, 03:38
Пластический хирург заявил, что лицо Пугачевой не подлежит восстановлению
РИА «Новости»
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У певицы Аллы Пугачевой после пластических операций перестал нормально открываться один глаз, а ее лицо перекосилось. Теперь певица пугает поклонников искаженной мимикой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам хирурга Ивана Володченкова, лицо Пугачевой не подлежит восстановлению. Результат от повторной подтяжки всегда хуже, чем от предыдущего вмешательства, отметил врач.

Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции запрос о присвоении статуса иностранного агента Алле Пугачевой. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не слышал о возможности признания Пугачевой иноагентом. В Кремле никакой позиции по этому вопросу пока нет.

Россия Алла Пугачева Пластические операции

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