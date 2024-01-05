05 января 2024, 23:18

Звезда турецких сериалов умерла по время прочтения сценария

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Турецкая актриса Айла Алган скончалась на 87-м году жизни. В этот момент она читала новый сценарий, сообщила телерадиокомпания TRT.

Во время чтения у женщины случилось кровоизлияние в мозг. Актрису экстренно доставили в больницу, но медики не смогли ей помочь. Траурная церемония прощания состоится в субботу, 6 января.

Алган снималась в десятках турецких фильмов. Наиболее известными картинами с ее участием были сериал «Тысяча и одна ночь» и фильм «Последний гарем». Другими фильмы с ней - «Спроси свое сердце», «Улица разлук» и «Держите слово».

Алган родилась 29 октября 1937 года в Стамбуле, но провела детство во Франции. Позже она переехала в США и закончила там Нью-Йоркскую актерскую студию. У актрисы есть ребенок от мужа Беклана Алгана.

Дети Сериалы Кино Женщины Фильмы
05 января 2024, 23:09
Актер Кристиан Оливер с дочерьми погиб в авиакатастрофе на Карибах
Викимедиа
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Известный по роли в фильме «Спиди-гонщик» немецкий актер Кристиан Оливер погиб при крушении легкомоторного самолета вместе с двумя дочерьми 10 и 12 лет в районе Карибских островов. Об этом со ссылкой на Королевскую полицию Сен-Винсента и Гренадин сообщило издание Variety.

Дети Сериалы Кино Женщины Фильмы
05 января 2024, 22:58
Собчак раскрыла денежные потери от участия в «голой» вечеринке Ивлеевой
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак потеряла в доходе 15 миллионов рублей из-за отмены своих мероприятий после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом журналистка рассказала в своем Telegram-канале.

«Я потеряла порядка 15 миллионов рублей на отмене мероприятий. Но деньги - не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают», - написала она.

Многих участников вечеринки ждали серьезные последствия ее посещения.

Филипп Киркоров и Анна Asti остались без рекламных контрактов. Их выступления вырезали с новогодних эфиров многих телеканалов. Певица Лолита Милявская сообщила об отмене своих концертов.

В отношении самой Ивлеевой правоохранители проводят налоговую проверку. Также Лефортовский суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за организацию скандальной вечеринки.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой вызвала резкое осуждение со стороны россиян и политиков. После мероприятия она принесла публичные извинения.

Ксения Собчак Филипп Киркоров Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
05 января 2024, 22:51
«Ля ты крыса». Косторная нагрубила дизайнеру, которая обвинила ее в неоплате костюмов
РИА «Новости»
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Конфликт между фигуристкой Аленой Косторной и дизайнером костюмов Аленой Куклычевой набирает новые обороты. Спортсменка вернула костюмы в пакете с оскорбительной надписью. Об этом дизайнер рассказала в социальных сетях.

Куклычева показала в соцсетях пакет, на котором была надпись «Ля ты крыса».

«Смотрите, какой пакет. Видите, она мне в какой пакет положила? И еще она мне нахамила. Сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Там огромное количество костюмов», - заявила дизайнер.

Ранее Куклычева отказалась шить костюмы для Косторной. По словам дизайнера, фигуристка не оплатила свои наряды для выступлений и не вернула их. Куклычева опубликовала в социальных сетях скриншот переписки с Косторной, где попросила спортсменку оплатить костюмы и вернуть некоторые из них. Косторная на просьбу не ответила.

Фигурное катание Скандалы
05 января 2024, 17:34
«Актерский азарт не покидал его». Константин Желдин умер в возрасте 90 лет
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Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Он подчеркнул, что Желдин был одним из старейших актеров России, до последних дней выходивших на сцену театра «Около дома Станиславского». Также много лет артист прослужил в Театре на Таганке.

«Счастливая жизнь - Желдин до старости (ему недавно исполнилось 90) снимался, был востребован, - любой сразу вспомнит его по роли в „Ликвидации“, а много лет до того - сейчас как раз показывают в очередной раз - в „Семнадцати мгновениях весны“, он сыграл там Холлтофа», - отметил Заславский.

По его словам, хотя годы и брали свое, но актерский азарт не покидал его Желдина.

«[Да,] 90 лет - конечно, преклонный, зрелый возраст, но, когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», - поделился ректор ГИТИСа.

Актеры

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