08 июня 2024, 04:07

Звезда «Титаника» нарушил свое правило в отношениях с женщинами

РИА «Новости»
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Известный американский актер Леонардо ди Каприо нарушил приписываемое ему правило не встречаться с женщинами старше 25 лет. Об этом сообщило издание Newsweek.

«Леонардо Ди Каприо, похоже, прервал свою многолетнюю серию отношений с женщинами не старше 25 лет, ведь его нынешней девушке исполнилось 26», - заявили в публикации.

Итальянской супермодели Виттории Черетти, с которой актер начал встречаться около года назад, исполнилось 26 лет.

До этого приписываемый звезде «Титаника» принцип был нарушен осенью 2022 года, когда его неоднократно видели вместе с Джиджи Хадид, возраст которой приблизился на тот момент к 30 годам.

С Черетти ди Каприо впервые увидели в Лос-Анджелесе прошлым летом. Пара вместе покупала мороженое.

Ранее голливудский актер Бен Аффлек прогуливался в кроссовках Nike модели SB Dunk Low стоимостью около 25 миллионов рублей, которую выпустили в 2007 году. В публикации GQ отметили, что « многие сникерхеды считают их одним из самых священных граалей в мире».

США Модели Актеры
08 июня 2024, 03:03
Бена Аффлека заметили на улице в кедах за 25 млн рублей
РИА «Новости»
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Голливудский актер Бен Аффлек появился на публике в кедах за 25 миллионов рублей. Об этом сообщило издание GQ.

Актер выбрал для прогулки кроссовки Nike модели SB Dunk Low What the Dunk. Редкую пару обуви выпустили в 2007 году. Стоимость модели составляет 280 тысяч долларов (около 25 миллионов рублей).

Авторы статьи отметили, что Аффлек обладает личной коллекцией редких кроссовок и кед.

Недавно в СМИ появилась информация, что отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека дали трещину. Сейчас супруги живут раздельно. Аффлек находится на съемках в Лос-Анджелесе, а певица живет в Нью-Йорке.

До размолвки голливудская пара вместе посетила выпускной дочери актера - 18-летней Вайолет. Лопес и Аффлек не показывали папарацци свои руки, скрывая обручальные кольца.

Нью-Йорк Отношения Актеры Шоу-бизнес
08 июня 2024, 00:32
Онколог рассказал, грозит ли детям Заворотнюк рак мозга
РИА «Новости»
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Детям умершей от рака мозга актрисы Анастасии Заворотнюк не стоит опасаться этого заболевания и заранее проходить какие-либо диагностики. Об этом врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал изданию Teleprogramma.pro.

«Глиобластома - редкая патология, в отношении которой никакого наследования не доказали. То, что заболела актриса, является случайностью», - сказал он.

По словам врача, существует определенная предрасположенность, связанная с особенностями формирования мозга или возможными ошибками в генетическом плане. Например, у плода в утробе на каком-то этапе происходит сбой, после чего клетки структурно меняются.

Черемушкин отметил, что если не выявлено, что повреждения кодируются в половых клетках и передаются по наследству, то у конкретного человека это считается мутацией. Поэтому опасаться онкологического заболевания бессмысленно, добавил врач.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая после пяти лет борьбы с раком мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Дети Врачи Анастасия Заворотнюк Рак Умерла Анастасия Заворотнюк
07 июня 2024, 15:42
Все время не в ту дверь. «Алена, блин!» после выходки Бузовой призвала ввести дресс-код
РИА «Новости»
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В России следовало ввести дресс-код для выхода на сцену, чтобы избежать скандалов вокруг слишком откровенных нарядов артистов. Автор YouTube-канала «Алена, блин!» Алена Жигалова прокомментировала 360.ru на полях ПМЭФ-2024 выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе.

Она рассказала, что приехала на форум ради светской жизни и записи интервью. Жигалова заявила, что с удовольствием пообщалась бы с министром культуры Ольгой Любимовой.

«Я же занимаюсь светской повесткой, а там такие страсти бушуют, Бузова извинялась недавно. Хотелось бы, может быть, изобрести какие-то каноны, потому что все время заскакивают не в ту дверь », - сказала она.

Блогер предложила разработать в России свод правил и прописать в нем, что артистам позволено, а что нет. Это, по мнению Жигаловой, избавит их от необходимости после скандала просить прощения у всей страны.

Бузова выступила на открытии VK Fest в Уфе в кожаном купальнике и высоких сапогах. После этого депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила Минкультуры ввести требования к костюмам на публичных мероприятиях, вход на которые не ограничили по возрасту.

Ольга Бузова Скандалы Блогеры Шоу-бизнес
07 июня 2024, 12:39
«Приди в себя». Дукалис ответил сбежавшему из России Панину на оскорбления
Global Look Press
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Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса в сериале «Улица разбитых фонарей», ответил на оскорбления Алексея Панина*. В беседе с изданием «Аргументы и факты» он признался, что хорошо относился к уехавшему из России артисту-иноагенту.

В своем блоге Панин* заявил, что Селин не имеет отношения к актерской профессии и призвал перестать критиковать Максима Галкина* и Артура Смольянинова*.

«Ты просто приди в себя, и все. Вспомни, как мы с тобой разговаривали, как я тебя когда-то даже защищал, хотя ты, может быть, даже сам этого не знаешь», - ответил Селин.

Он добавил, что Панин* подавал большие надежды как артист. Селин предположил, что сбежавшего из России актера просто занесло и он начал валять дурака.

«Я тебе только добра желаю, правда. Многие сегодня говорят, что ты такой-сякой там. Я ни разу подобного не сказал. И, пожалуйста, не говори плохо про меня. И уж тем более не говори плохо про страну, в которой ты жил и, наверняка, еще будешь жить», - заключил артист.

Ранее Селин объяснил, почему некоторые звезды считают Россию злом. По его мнению, таким артистам в юные годы внушали, что все лучшее за границей, а в родной стране все плохо.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента в России.

Россия Актеры

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