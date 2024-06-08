Звезда «Титаника» нарушил свое правило в отношениях с женщинами

«Леонардо Ди Каприо, похоже, прервал свою многолетнюю серию отношений с женщинами не старше 25 лет, ведь его нынешней девушке исполнилось 26», - заявили в публикации.

Итальянской супермодели Виттории Черетти, с которой актер начал встречаться около года назад, исполнилось 26 лет.

До этого приписываемый звезде «Титаника» принцип был нарушен осенью 2022 года, когда его неоднократно видели вместе с Джиджи Хадид, возраст которой приблизился на тот момент к 30 годам.

С Черетти ди Каприо впервые увидели в Лос-Анджелесе прошлым летом. Пара вместе покупала мороженое.

Ранее голливудский актер Бен Аффлек прогуливался в кроссовках Nike модели SB Dunk Low стоимостью около 25 миллионов рублей, которую выпустили в 2007 году. В публикации GQ отметили, что « многие сникерхеды считают их одним из самых священных граалей в мире».