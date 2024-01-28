Звезда «Слово пацана» Кемстач признался, что любит женщин постарше

«Когда мне было семь лет, и мы отдыхали в Испании, то там была девочка, ей было лет 16. И каждый день я к ней подходил, общался. Думал: „Ну когда-то мы точно начнем с ней встречаться. Будет любовь“», - признался он.

Артист отметил, что всегда влюблялся и до сих пор влюбляется в женщин постарше. По мнению Кемстача, он отличается от своих сверстников. Многим его друзьям по 20-24 года. В детстве юноша часто жил у бабушки и много времени проводил с братом, который старше его на два года. Как отметил подросток, он «перескочил свой возраст».

Ранее жена актера Рузиля Минекаева Азиза заявила, что почувствовала неприятные ощущения из-за экранного поцелуя своего мужа с актрисой Анной Пересильд в сериале «Слово пацана». При этом она понимает, что подобные моменты - часть профессии возлюбленного