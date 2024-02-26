Звезда «Слова пацана» рассказал, как рисовал порношаржи на учителей

«Я не выходил во двор. У меня была классная творческая школа. Там я был подонком. Примыкал к буллингу. Делал шаржи порнографического содержания с учительницами, передавал по партам. Тут я сразу автоматически обезопасил себя от смеха, потому что я источник этого яда. Я был очень токсичный школьник, не понимаю почему», - рассказал Зулькарнаев.

Кроме того, он рассказал еще одну историю из жизни. Однажды он чуть не сорвал спектакль, потому что расстался с девушкой и очень сильно напился. Из-за этого инцидента в театре пришлось экстренно искать замену артисту.

По словам актера, проблем с алкоголем у него нет: он употребляет спиртные напитки пару раз в неделю, чтобы расслабиться.

Ранее стало известно, что актера Никиту Кологривого из «Слова пацана» еще не утвердили на роль Жириновского.