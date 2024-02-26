26 февраля 2024, 15:06

Звезда «Слова пацана» рассказал, как рисовал порношаржи на учителей

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Звезда сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев, который исполнил роль Зимы, рассказал о том, как в школе и в студенчестве буллил людей и рисовал порнографические шаржи на учителей. Видео появилось на YouTube-канале «Вписка».

«Я не выходил во двор. У меня была классная творческая школа. Там я был подонком. Примыкал к буллингу. Делал шаржи порнографического содержания с учительницами, передавал по партам. Тут я сразу автоматически обезопасил себя от смеха, потому что я источник этого яда. Я был очень токсичный школьник, не понимаю почему», - рассказал Зулькарнаев.

Кроме того, он рассказал еще одну историю из жизни. Однажды он чуть не сорвал спектакль, потому что расстался с девушкой и очень сильно напился. Из-за этого инцидента в театре пришлось экстренно искать замену артисту.

По словам актера, проблем с алкоголем у него нет: он употребляет спиртные напитки пару раз в неделю, чтобы расслабиться.

Ранее стало известно, что актера Никиту Кологривого из «Слова пацана» еще не утвердили на роль Жириновского.

Сериалы Актеры
26 февраля 2024, 14:25
Телеведущей Виктории Боне предложили деньги за интим
Global Look Press
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Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала подписчикам в Instagram*, что ей пообещали деньги за интим. Девушка заявила, что была очень шокирована после такого предложения.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией По словам блогера, незадолго до этого она отдыхала в Дубае. Проходя вечером по улице, Боня задумалась о том, что мужчины стали меньше обращать на нее внимание, чем раньше. Однако неожиданное предложение многое поменяло в ее восприятии.

«Я даже не знаю, радоваться или горевать. Я пока не могу определиться… За миллион рублей, ребят! И прямо настойчиво очень. Я говорю, ребят, у меня одна сторис в Instagram* стоит полтора миллиона… Как вы вообще могли такое предложить?» - отметила она.

Ранее Боня частично показала лицо после пластической операции.

Соцсети Деньги Виктория Боня
26 февраля 2024, 13:42
Бари Алибасов попал в реанимацию
Global Look Press
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Создатель группы «На-На» и композитор Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице, но он в сознании и хочет домой. Об этом рассказал РИА «Новости» его сын.

По словам родственника музыканта, врачи пока не поставили диагноз окончательно. Сейчас он остается в Боткинской больнице в реанимации. Ему должны взять анализы.

«Домой рвется, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его еще день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели», - отметил он.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля, с подозрением на инсульт. Однако его супруга Елена рассказала , что у него поднялось давление, ничего страшного не произошло. Госпитализация фактически была попыткой перестраховки, учитывая погодные условия и вспышки на солнце.

Больницы Врачи Бари Алибасов
26 февраля 2024, 13:23
«Тот еще дамский угодник». Киркоров рассказал о своем отце
Global Look Press
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В минувшее воскресенье на канале НТВ вышел второй выпуск шоу «Маска». Судьи называли различные версии и теории относительно тех, кто выходит на сцену в ярких и необычных костюмах. Певец Филипп Киркоров предположил, что за Водяным скрывался его отец Бедрос и назвал его тем еще дамским угодником.

Киркоров отметил, что уверен в своем предположении - перед ним стоял его отец. После этого он начал даже подшучивать над родителем. В свою очередь Водяной подыгрывал представителю жюри, называя его «сынуля».

Когда участник под видом Водяного предложил ведущей Регине Тодоренко сесть ему на колени, звезда эстрады заявил, что папа «еще тот дамский угодник». Однако Киркоров напомнил, что сейчас его отец состоит в отношениях. Тодоренко элегантно отказалась от предложения.

«У вас там, говорят, женщина какая-то есть. А я еще и замужняя. Только с Владом к вам сяду (супруг Регины Тодоренко, - прим.ред.). Если вы нас с Владом на коленки позовете - с удовольствием. Даже стих расскажем!» - парировала телеведущая.

Ранее певец заявил , что сам отменил себя после вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой.

Филипп Киркоров Регина Тодоренко
26 февраля 2024, 13:12
Меладзе разрешил Брежневой петь песни «ВИА Гры»
Global Look Press
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Константин Меладзе разрешил экс-супруге Вере Брежневой исполнять хиты своего сочинения. Причиной тому могли стали солидные заработки, которые получает с этого продюсер. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, принадлежащая Константину компания «Меладзе мьюзик» принесла ему в прошлом году 19 миллионов рублей. Более того, выручка за год выросла на 2,7 миллиона. Этот лейбл владеет правами на творчество Валерия Меладзе, Веры Брежневой и группы «ВИА Гра».

Выступая на концертах и выкладывая композиции на стриминговые сервисы, артисты позволяют продюсеру зарабатывать. Поэтому, несмотря на развод, он решил сохранить с бывшей женой Брежневой деловые отношения.

Недавно журналистам стало известно, что Брежнева требует от агентов перед своими выступлениями. В ее райдер входят Mercedes S-класса с Wi-Fi, чай с имбирем и полностью черный кабинет за кулисами.

Песни Музыка Вера Брежнева

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