Звезда «Слова пацана» рассекретил роман с актрисой, которая старше его

Пара появилась на мероприятии, организованном в честь дня рождения кинотеатра KION, 18 апреля. Затем 25-летний актер выложил на своей странице совместное фото с девушкой, на котором они обнимаются и целуются.

После Копейкин рассказал о своих чувствах к избраннице в эфире шоу Comedy Club.

«Девушка есть. Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то с одной стороны, конечно, грустно. С другой - что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив?» - заявил он.

Яне Енжаевой 29 лет. Она снялась в 19 кинопроектах, среди которых фильм «Праздники» и популярные сериалы - «Молодежка», «Метод» и «Отель Элеон».

О том, как именно начался роман между Копейкиным и Енжаевой, пока ничего не известно. Возможно, пара решит поделиться этой историей в будущем.

Актер ранее заявил, что целый год боролся с тяжелой депрессией. На протяжении года молодого человека посещали мысли о бессмысленности существования.