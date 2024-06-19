Звезда сериала «Универ» решила сменить имя пятилетней дочери
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич решила сменить имя своей пятилетней дочери. На своей странице в социальной сети Instagram* актриса опубликовала видео, как она заполняет документы в органах опеки.
Знаменитость отметила, что это необходимо сделать до того, как девочка пойдет в школу.
«Во-первых, когда она была маленькой, она где-то до двух лет называла себя Аней. Во-вторых, все имена в нашей семье начинаются на букву „А“», - объяснила актриса.
По ее словам, у дочки началась истерика, так как она тоже захотела, чтобы ее имя начиналось на первую букву алфавита. В связи с этим, девочку решили назвать Анна-Мария.
Хилькевич добавила, что уже начала подбирать имя для будущего ребенка и тоже на букву «А». Она воспитывает двух дочерей от бизнесмена Артура Волкова.
Недавно актриса провела гендер-пати.
Торт для мероприятия обошелся ей в миллион рублей.
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