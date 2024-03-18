18 марта 2024, 04:41

Звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в Новосибирске

РИА «Новости»
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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами в Новосибирске, поругавшись с организаторами мероприятия. Об этом сообщило издание НГС.

Актер заявил, что организаторы встречи очень плохие и не умеют встречать гостей, поэтому он вынужден покинуть кинотеатр. Кологривый заявил, что устроит фан-встречу, причем она будет демократичной.

«Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске», –заявил артист.

Автограф-сессия с актером, приехавшим в родной город на фестиваль кино «Семейные традиции», прошла в субботу, 16 марта, в кинотеатре «Победа». Как рассказали в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области, произошло недопонимание у руководства кинотеатра с одним из сотрудников Кологривого.

Причину скандала не назвали, но отметили, что конфликт удалось уладить. Актер вернулся на автограф-сессию к поклонникам.

Ранее Алексей Панин* оскорбил Кологривого , который до этого назвал Александра Абудлова«скучным актером».

* Признан иноагентом на территории России.

Фанаты Скандалы Сериалы Кино Сибирь Актеры
18 марта 2024, 03:12
Стало известно, кто прятался за маской Арлекина на шоу «Маска»
Unsplash
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В шестом эпизоде пятого сезона шоу «Маска» члены жюри рассекретили Арлекина, который был одним из любимчиков зрителей. Программу показали на телеканале НТВ.

Выпуск показали вечером в воскресенье, 17 марта. Руководство канала решило перенести трансляцию на позднее время из-за проведения президентских выборов в России.

На этот раз номинантами на вылет стали Кот, Щенок и Арлекин. Кота спасли благодаря иммунитету, полученному им в первой программе сезона. Щенка судьи решили оставить практически единогласным решением, а вот Арлекину не повезло.

При опросе судей, кто может скрываться под маской, большинство ответило, что это Мия Бойко. Только Тимур Родригез назвал имя Ларисы Гузеевой, но ошибся. Жюри угадало, кто скрывался под маской Арлекина.

Ранее Филипп Киркоров п ообещал выгнать с проекта «Маска» рэпера Давида Манукяна , известного как Дава. При этом певец не уточил, чем исполнитель вызвал у него недовольство.

Музыка Телевидение Шоу-бизнес
18 марта 2024, 02:51
«Докладываю». Лолита ответила Собчак на приглашение пойти на выборы
РИА «Новости»
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Журналистка Ксения Собчак пригласила певицу Лолиту присоединиться к ней проголосовать на выборах президента России. В ответ исполнительница написала в своем Telegram-канале, что отдала свой голос еще 15 марта.

Журналистка Ксения Собчак пригласила певицу Лолиту присоединиться к ней проголосовать на выборах президента России. В ответ исполнительница написала в своем Telegram-канале , что отдала свой голос еще 15 марта.

«Получила письмо от Ксении с фото после электронного голосования. Докладываю: проголосовала еще 15-го, но скрин сделать не додумалась», - написала она.

Ранее Собчак сообщила в своем Telegram-канале , что проголосовала онлайн на выборах президента РФ. Также она адресовала Лолите сообщение со словами: «Лолита, ты следующая».

Блогер Анастасия Ивлеева также проголосовала на выборах президента России. О личном посещении в избирательный участок телеведущая рассказала в своем Telegram-канале. В своем посте она написала, что вошла «ту самую дверь».

Ксения Собчак Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 23:26
Стало известно, где захоронят урну с прахом Ширвиндта
РИА «Новости»
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Урну с прахом народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили на сайте Театра сатиры, президентом которого был артист.

Урну с прахом народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили на сайте Театра сатиры , президентом которого был артист.

«Решение о дате похорон примут родственники Александра Анатольевича, о чем сообщат позднее», - добавили в пресс-службе культурного учреждения.

Коллеги нородного артиста также пообещали оказать семье необходимую поддержку.

Прощание с актером состоится в театре в понедельник, 18 марта, в 12:00.

Александр Ширвиндт скончался в пятницу, 15 марта , в возрасте 89 лет. Через четыре месяца он должен был отметить юбилей в кругу близких и коллег. Предварительной причиной смерти артиста в СМИ назвали проблемы с сердцем.

Ранее сын актера Михаил опубликовал последнее видео с участием отца. В последнем ролике тот поделился воспоминаниями о фотографе Юрии Росте.

Кино Фильмы Актеры
17 марта 2024, 23:13
«Люди пошли ва-банк». Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией
РИА «Новости»
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Народный артист России, режиссер Никита Михалков в 10-ю годовщину «Крымской весны» назвал воссоединение Крыма с Россией огромным подвигом. В эфире телеканала «Крым 24» он отметил, что жители полуострова пережили «невероятные потрясения».

«То, что люди пошли ва-банк, это был, с одной стороны, отрицательный сгусток энергии к проискам неофашистов и вооруженному государственному перевороту, а с другой - страсть, с которой они хотели воссоединиться с Россией. Это огромный подвиг», - отметил режиссер.

По словам Михалкова, это подвиг не только Крыма и России, но и отдельных конкретных людей, которые не боялись рисковать. Затем артист уточнил, что имеет ввиду в том числе президента Владимира Путина.

Михалков прибыл в Крым несколько дней назад на открытие отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. Накануне, 16 марта, он принял участие в голосовании на избирательном участке в Симферополе.

Крым Владимир Путин Никита Михалков

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