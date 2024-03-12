Звезда сериала «Ольга» не смогла оспорить статус иноагента

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Артистка заявила, что не получала финансирование от зарубежных источников. Однако в Минюсте посчитали, что Троянова* попала под иностранное влияние.

Так, актриса выложила ряд постов, где осуждала политику России. Кроме того, она участвовала в «Марше матерей» и в одиночном пикете в поддержку политика Алексея Навального.

Вдобавок Троянова* давала интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю*, телеведущей Татьяне Лазаревой* и телеканалу Дождь*.

Ранее историка Тамару Эйдельман* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Она публиковала свои материалы в интернете без специальной предупреждающей маркировки иностранного агента.