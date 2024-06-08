08 июня 2024, 18:21

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла в Греции

Global Look Press
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Известная греческая актриса Деспина Стилианопулу скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщило издание Star.gr.

Стилианопулу снималась в сериалах, кино, играла в театре. Ее называли королевой эпизода. Зачастую артистка играла комические роля провинциалок с акцентированным региональным говором - экономок, служанок, горничных и так далее.

В период с 2003 по 2005 год она сыграла в греческой версии ситкома «Моя прекрасная няня». Всего фильмография Стилианопулу насчитывает свыше 100 картин, начиная с дебюта в 1960 году.

Также она руководила театральной труппой в Пирее, опубликовала автобиографию в 2012-м. Долгое время была замужем за певцом и актером Петросом Миласом. Похороны актрисы состоятся 12 июня в Афинах.

Сериалы Кино Греция Актеры
08 июня 2024, 05:21
Успенская подала в суд на Киркорова, назвавшего ее попрошайкой
РИА «Новости»
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Певица Любовь Успенская подала в суд на коллегу Филиппа Киркорова из-за оскорблений в свой адрес, причем потребовала ровно ту сумму, которой он решил получить с нее. Сумма иска составила 10 миллионов рублей, сообщил сайт kp.ru.

Артистка подала иск после того, как в суде прошло слушание по делу Киркорова, потребовавшего от Успенской эту же сумму за использование в его сторону слов и фраз «женоненавистник», «он все врет» и других. Певица произнесла их в интервью журналистке Алене Жигаловой прошлой осенью.

Высказывания же Киркорова в адрес Успенской оценила доктор филологических наук Наталия Козловская. По ее словам, в них указывается, что артистка унизительными просьбами много раз выпрашивала у него одежду, мелкие личные вещи и другие подарки.

«А высказывание „попрошайка“ носит оскорбительный характер», - говорится в иске.

Успенская хотела решить проблему без суда, отправив Киркорову досудебную претензию с требованием опровергнуть сказанные им в ее адрес слова.

Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что артист простит Успенскую , если она извинится за свои слова. В случае их примирения он отзовет иск.

Суд Любовь Успенская Москва
08 июня 2024, 04:33
«Репутация подмочена». Критик Соседов признал поражение в телешоу
РИА «Новости»
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Музыкальный критик Сергей Соседов не слишком удачно выступил в телешоу «Поймай меня, если сможешь» и признал свое поражение. Об этом написало издание «Вокруг ТВ».

В популярном шоу артисты должны определить, кто из участников поет под фонограмму. В третьем выпуске передачи в команде звезд участвовали Сергей Соседов, Анна Ардова, Наташа Королева и Александр Панайотов.

Больше всех ошибался Соседов - он постоянно выбирал не тех участников и проигрывал. Ведущий проекта Владимир Маркони сказал критику, что на кону стоит его репутация.

«Подмочена со страшной силой. Замочена, я бы сказал. Меня Наташа чуть не замочила», - отреагировал Соседов.

Королева несколько раз выбирала правильных участников, но потом следовала советам Соседова и проигрывала.

Ранее Соседов рассказал, почему перестал слушать Аллу Пугачеву.

Музыка Телевидение Шоу-бизнес
08 июня 2024, 04:07
Звезда «Титаника» нарушил свое правило в отношениях с женщинами
РИА «Новости»
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Известный американский актер Леонардо ди Каприо нарушил приписываемое ему правило не встречаться с женщинами старше 25 лет. Об этом сообщило издание Newsweek.

«Леонардо Ди Каприо, похоже, прервал свою многолетнюю серию отношений с женщинами не старше 25 лет, ведь его нынешней девушке исполнилось 26», - заявили в публикации.

Итальянской супермодели Виттории Черетти, с которой актер начал встречаться около года назад, исполнилось 26 лет.

До этого приписываемый звезде «Титаника» принцип был нарушен осенью 2022 года, когда его неоднократно видели вместе с Джиджи Хадид, возраст которой приблизился на тот момент к 30 годам.

С Черетти ди Каприо впервые увидели в Лос-Анджелесе прошлым летом. Пара вместе покупала мороженое.

Ранее голливудский актер Бен Аффлек прогуливался в кроссовках Nike модели SB Dunk Low стоимостью около 25 миллионов рублей, которую выпустили в 2007 году. В публикации GQ отметили, что « многие сникерхеды считают их одним из самых священных граалей в мире».

США Модели Актеры
08 июня 2024, 03:03
Бена Аффлека заметили на улице в кедах за 25 млн рублей
РИА «Новости»
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Голливудский актер Бен Аффлек появился на публике в кедах за 25 миллионов рублей. Об этом сообщило издание GQ.

Актер выбрал для прогулки кроссовки Nike модели SB Dunk Low What the Dunk. Редкую пару обуви выпустили в 2007 году. Стоимость модели составляет 280 тысяч долларов (около 25 миллионов рублей).

Авторы статьи отметили, что Аффлек обладает личной коллекцией редких кроссовок и кед.

Недавно в СМИ появилась информация, что отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека дали трещину. Сейчас супруги живут раздельно. Аффлек находится на съемках в Лос-Анджелесе, а певица живет в Нью-Йорке.

До размолвки голливудская пара вместе посетила выпускной дочери актера - 18-летней Вайолет. Лопес и Аффлек не показывали папарацци свои руки, скрывая обручальные кольца.

Нью-Йорк Отношения Актеры Шоу-бизнес

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