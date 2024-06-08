Звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла в Греции

Стилианопулу снималась в сериалах, кино, играла в театре. Ее называли королевой эпизода. Зачастую артистка играла комические роля провинциалок с акцентированным региональным говором - экономок, служанок, горничных и так далее.

В период с 2003 по 2005 год она сыграла в греческой версии ситкома «Моя прекрасная няня». Всего фильмография Стилианопулу насчитывает свыше 100 картин, начиная с дебюта в 1960 году.

Также она руководила театральной труппой в Пирее, опубликовала автобиографию в 2012-м. Долгое время была замужем за певцом и актером Петросом Миласом. Похороны актрисы состоятся 12 июня в Афинах.