Звезда сериала «Кухня» вернулся в Россию из США

Артист уехал в США вместе с семьей вскоре после начала спецоперации. Продолжительное время он не раскрывал, где на самом деле находится. Также Бурковский отказался от политических заявлений. После отъезда из России актер играл в спектакле режиссера Александра Молочникова.

Вернувшись в Россию, Бурковский поучаствовал в съемках третьего сезона сериала «Медиатор». Он предстал перед камерами в образе психолога Андрея Павлова, который манипулирует своими клиентами. Сериал с Бурковским в главной роли выйдет на экраны в 2024 году.

Также актер известен своими ролями в сериалах «Кухня» и «Последний из Магикян». Еще он снимался в шоу «Даешь молодежь!».