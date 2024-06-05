Звезда сериала «Интерны» устроил скандал на парковке в Москве
Актер Вадим Демчог, известный благодаря роли доктора Ивана Купитмана в сериале «Интерны», за рулем автомобиля Mitsubishi протаранил ограждения на парковке в Москве. Кадрами с курьезной аварией поделился Telegram-канал Shot.
По информации канала, утром 5 июня артист приехал на площадку на Варшавском шоссе. Он захотел оставить машину в зоне за ограждениями, но на его пути встал охранник со списком. Тогда актер попытался самостоятельно убрать препятствия, чего ему не позволили сделать.
Демчог продолжил пререкаться с представителем парковки. Он настаивал, что заплатил 800 рублей и может оставлять автомобиль там, где посчитает нужным. После этого актер сел в машину и наехал на железный забор. Однако попытки проехать не увенчались успехом и артисту пришлось искать другое место на площадке.
Ранее певица Ольга Бузова потребовала от своего бывшего мужа, футболист Дмитрия Тарасова вернуть автомобиль , который он ей подарил. По ее словам, спортсмен забрал машину себе еще до развода.