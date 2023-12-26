Звезда сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин скончался во сне

«Ричард мирно скончался во сне», - сообщил Радден в соцсети.

В популярном сериале «Доктор Кто» Франклин играл капитана Йейтса, он был занят на съемках с 1971 по 1974 годы. Позднее актер написал книги о вселенной «Доктора Кто».

В фильмографии актера работы в картинах «Шоу Миллисент Мартин», «Маленькие женщины», «Святой», «Следопыты». Всего он сыграл в 21 фильме и сериале.

Писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов 23 декабря скончался на 65-м году жизни в Санкт-Петербурге. Он страдал от болезни сердца. Ютанов написал книги «Оборотень» и «Путь обмана», а также создал издательство Terra Fantastica.