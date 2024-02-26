Звезда регги Пит Морган внезапно умер на 47-м году жизни

У актрисы Марии Кожевниковой обнаружили нарушения в работе организма после рождения четвертого ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «Super.ru».

Кожевникова, которая пока не пришла в форму после родов, сдала анализы, чтобы выяснить причину застоявшихся килограммов. После обследования актриса объявила о диагнозе и высказалась в поддержку людей с лишним весом.

«У меня преддиабет. Есть мнение, что возникает он при нездоровом питании и малоподвижном образе жизни, но я пример того, что это не всегда так! <…> Наше тело лишними килограммами показывает, что внутри что-то не так, это сигнал: „Хозяин, обрати внимание!“ И именно поэтому ни в коем случае нельзя осуждать полных людей или нелестно говорить о них!» - сказала она.

Несмотря ни на что, актриса сохраняет оптимистичный настрой. Кроме того, Кожевникова рассказывала, что у нее нет претензий к собственному телу, но она считает важным заняться своим здоровьем.

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