26 февраля 2024, 19:00

Звезда регги Пит Морган внезапно умер на 47-м году жизни

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Солист регги-группы Morgan Heritage Питер «Пит» Энтони Морган внезапно скончался на 47-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщили родные музыканта 25 февраля.

Причина и обстоятельства неизвестны. С призывом уважать право на конфиденциальность подробная информация о произошедшем не разглашается.

Премьер-министр Ямайки выразил свои соболезнования, отмечая, что смерть исполнителя - большая потеря как для культуры страны, так и для регги в целом.

Группа Morgan Heritage ранее получила премию «Грэмми». Энтони Морган вместе с его братьями и сестрами создал коллектив в начале 90-х. Спустя время число участников группы сократилось - в итоге в составе осталось пять человек.

Музыка
26 февраля 2024, 19:55
Мария Кожевникова рассказала о своем диагнозе после родов
Global Look Press
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У актрисы Марии Кожевниковой обнаружили нарушения в работе организма после рождения четвертого ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «Super.ru».

Кожевникова, которая пока не пришла в форму после родов, сдала анализы, чтобы выяснить причину застоявшихся килограммов. После обследования актриса объявила о диагнозе и высказалась в поддержку людей с лишним весом.

«У меня преддиабет. Есть мнение, что возникает он при нездоровом питании и малоподвижном образе жизни, но я пример того, что это не всегда так! <…> Наше тело лишними килограммами показывает, что внутри что-то не так, это сигнал: „Хозяин, обрати внимание!“ И именно поэтому ни в коем случае нельзя осуждать полных людей или нелестно говорить о них!» - сказала она.

Несмотря ни на что, актриса сохраняет оптимистичный настрой. Кроме того, Кожевникова рассказывала, что у нее нет претензий к собственному телу, но она считает важным заняться своим здоровьем.

В Госдуме предлагали включить послеродовую реабилитацию россиянок в ОМС.

Актеры
26 февраля 2024, 18:35
Певцу Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей
Global Look Press
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Музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как стало известно, 68-летнему певцу резко стало плохо, когда он находился дома. Он почувствовал, что у него онемели руки и ноги.

Врачи-реаниматологи вовремя и быстро оказали помощь, а госпитализация не потребовалась. Сейчас жизни артиста ничего не угрожает.

Ранее создатель группы «На-На» и композитор Бари Алибасов попал в реанимацию в Боткинскую больницу. Его сын заявил, что отец находится в сознании и рвется домой. Супруга музыканта заявила, что они приехали просто для наблюдения у врачей.

Больницы Врачи
26 февраля 2024, 17:52
Стали известны обстоятельства внезапной смерти 57-летнего актера Поймалова
Global Look Press
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Супруга актера из сериала «Каменская» Павла Поймалова Наталья рассказала, что за несколько дней до смерти артист поскользнулся на улице, упал и сильно ударился головой. Об этом сообщило ИА «Регнум».

По предварительным данным, смерть актера наступила 23 февраля из-за отека головного мозга. Ему было 57 лет.

«19 февраля был сильный гололед на улице, он вышел в магазин и упал. Потом сам поднялся и пошел домой, жаловался на головные боли, у него была гематома», - рассказала она.

Несмотря на серьезность травмы, 57-летний актер не обратился к врачу. Некоторое время после инцидента он общался по телефону с супругой и сестрой, но потом резко перестал выхолить на связь. Встревоженные родные вызвали МЧС. Сотрудники вскрыли дверь и обнаружили его тело.

Актеры
26 февраля 2024, 16:05
Адвокат Алибасова рассказал о странностях в последнем разговоре с певцом
Global Look Press
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Последнее время создатель группы «На-На» и композитор Бари Алибасов как будто устал от жизни. На это обратил внимание звездный адвокат Сергей Жорин, вспоминая последний разговор с ним, сообщил Пятый канал.

По словам приближенного артиста, они часто общаются по телефону. Зачастую Алибасов звонил по личным вопросам или просил совета. При этом всегда разговор начинался с юмора, а после Алибасов переходил уже к сути диалога.

«И вот некоторое время назад был такой „тревожный звонок“. Он позвонил без шуток, был достаточно грустный и начал благодарить меня: „Сергей, спасибо за то, что делал для меня много лет“. Это несвойственно Алибасову. Минут 15 благодарил меня. Я ему говорю: „Бари, ты как будто прощаешься“», - поделился Жорин.

Адвокат добавил, что начал замечать в поведении Алибасова непонятную усталость. Тема смерти, по его словам, преследовала продюсера последние 10-15 лет: однажды он даже решил отрепетировать свои похороны.

Жорин заявил, что композитор, видимо, устал от жизни и уже успел составить завещание. Он подчеркнул, что все имущество Алибасов отдал сыну, а интеллектуальную собственность - участникам группы «На-На».

Ранее сын Бари Алибасова рассказал, что отец находится в реанимации, но рвется домой.

Адвокаты Бари Алибасов

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