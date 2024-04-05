Звезда «Реальных пацанов» стал отцом во второй раз

«Добро пожаловать в этот мир, Селиванов Кирилл Владимирович. <…> Восстанавливаем силы и наслаждаемся неповторимым моментом. Позже вернемся к вам с рассказом про роды», - отметил он.

Малыш появился на свет весом 3240 грамм и ростом 52 сантиметра. Теперь в семье артиста - шестеро человек.

Селиванов воспитывает дочь Еву от своей первой супруги Виктории Маркиной. Еще до официального развода он начал отношения с блогершей Александрой Калмыковой. В октябре стало известно о том, что пара также ожидает ребенка. У Калмыковой есть двое детей от предыдущего брака.

Недавно 37-летний актер Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Его заметили во время прогулки с новорожденным в парке в Лос-Анжелесе.