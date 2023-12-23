Звезда «Реальных пацанов» Богданов женился на матери актера из «Слова пацана»
Актер и режиссер Антон Богданов женился на матери Леона Кемстача из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Пара давно встречалась, но только сейчас решила узаконить свои отношения. Об этом сообщил журнал Woman.ru.
Супруги старались не афишировать информацию о походе в ЗАГС, но об этом стало известно, когда в Сети появились кадры с вечеринки молодоженов.
«Предложение руки и сердца было сделано еще три года назад. Дома, тихо и спокойно», - призналась Лаура Кемстач.
Богданов нашел общий язык с пасынком. Они также успели вместе поработать в 2021 году. Леон сыграл одну из главных ролей в его фильме «Нормальный только я». После того, как молодой актер получил рль Пальто в сериале, Богданов не раз давал ему советы.
Ранее поклонницы актера Рузиля Минекаева, сыгравшего в «Слове пацана» Марата, Адидаса-младшего, атаковали его супругу Азизу. Под ее фотографиями в социальных сетях появились негативные комментарии, в которых поклонницы раскритиковали и ее внешность, и возраст. Им не понравилось, что она якобы выглядит старше Минекаева, а также ее короткая стрижка и стиль одежды.