Звезда «Реальных пацанов» Богданов женился на матери актера из «Слова пацана»

Супруги старались не афишировать информацию о походе в ЗАГС, но об этом стало известно, когда в Сети появились кадры с вечеринки молодоженов.

«Предложение руки и сердца было сделано еще три года назад. Дома, тихо и спокойно», - призналась Лаура Кемстач.

Богданов нашел общий язык с пасынком. Они также успели вместе поработать в 2021 году. Леон сыграл одну из главных ролей в его фильме «Нормальный только я». После того, как молодой актер получил рль Пальто в сериале, Богданов не раз давал ему советы.

Ранее поклонницы актера Рузиля Минекаева, сыгравшего в «Слове пацана» Марата, Адидаса-младшего, атаковали его супругу Азизу. Под ее фотографиями в социальных сетях появились негативные комментарии, в которых поклонницы раскритиковали и ее внешность, и возраст. Им не понравилось, что она якобы выглядит старше Минекаева, а также ее короткая стрижка и стиль одежды.