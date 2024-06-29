29 июня 2024, 09:28

Звезда «Папиных дочек» показала фото новорожденного

РИА «Новости»
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Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая в сериале «Папины дочки», показала, как одна справляется с ребенком. В социальной сети Instagram* она разместила фотографию с новорожденным.

На кадрах - 32-летняя Мельникова в коридоре квартиры. На ней надеты длинная футболка бежевого цвета и черные сандалии.

Одной рукой актриса держит младенца в коричневом слипе, светлой шапке и белых носках. В другой руке у нее синяя переноска, а во рту соска.

Артистка сфотографировала себя и новорожденного стоя перед зеркалом. При этом она сняла ребенка только со спины, не показывая его лица.

Недавно актриса Дарья Мельникова продемонстрировала поклонникам дачные будни. Она призналась, что удачно вышла замуж за москвича с загородным домом.

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Дети Семья Актеры
29 июня 2024, 09:29
Ажурные чулки и колье-чокер. Актриса Меган Фокс поразила фанатов дерзким образом
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Звезда «Трансформеров», американская 38-летняя фотомодель и актриса Меган Фокс выбрала для похода на празднование летнего солнцестояния в Пенсильвании достаточно откровенный наряд. Фото с мероприятия опубликовали журналисты People.

Артистка посетила праздник вместе с 34-летним рэпером Колсоном Бейкером. Поклонники подозревают, что артисты состоят в отношениях, но официального подтверждения этому нет.

Фокс и Бейкер оделись в одинаковом стиле. Актриса выбрала двубортный блейзер в тонкую полоску и ажурные чулки до бедер.

Из аксессуаров она предпочла серебряное колье-чокер. Модель также впервые за долгое время появилась в обществе с черными волосами.

Бейкер решил прийти на мероприятие в черном атласном костюме с отделкой из парчи. Свой образ музыкант дополнил эффектными серьгами, браслетом и кольцами.

Ранее украинки обвинили актрису и модель Меган Фокс в глупости из-за шутки в соцсети. Артистка разместила неудачную фотографию и написала, что из-за освещения она похожа на украинскую надувную куклу.

Мода Музыка Актеры Шоу-бизнес
29 июня 2024, 05:06
Фанаты Киркорова ополчились на его дочь за безобразное поведение в дубайской школе
РИА «Новости»
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Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория возмутила поклонников артиста недопустимым поведением в элитной школе в Дубае. Ролик с ее поступком опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Девочка решила сделать тройное сальто в столовой, пока ее подруга снимала все на видео. На замечания окружающих дочь Киркорова не реагировала.

«Сегодня мы будем крутить три завитушки перед вот этой красивой женщиной! Погнали», - сказала на видео Алла-Виктория.

На кадрах видно, как она подошла к поручню около стенда с едой и воспользовалась им как турником. Первый трюк прошел без происшествий, а на втором она все-таки задела прилавок и оттуда что-то упало. Несмотря на это, девочка решилась и на третью «завитушку». На фоне было слышно, как кто-то обратился к ней осуждающим тоном.

Пользователи сети раскритиковали поступок маленькой Киркоровой. По их мнению, она забыла о всяких приличиях и ведет себя некультурно.

Ранее Киркоров пожаловался на характер своих детей. По его словам, они непростые, но очень талантливые.

Школы Филипп Киркоров
29 июня 2024, 04:15
«Погнали». Юлия Высоцкая не испугалась показаться ненакрашенной перед поклонниками
РИА «Новости»
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Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фото без макияжа. Снимок она опубликовала в соцсетях.

Многие поклонники считают, что для своих 50 лет ведущая выглядит очень молодо. Звезда всегда поддерживала естественную красоту и здоровый образ жизни.

На новом фото она предстала перед фанатами в прозрачных очках, без косметики, с собранными волосами и простой серой майке. В руках актриса держала палки для скандинавской ходьбы, намекая, что собирается использовать их по назначению.

«Погнали», - подписала артистка фотографию.

Ранее стало известно, сколько денег потеряла Юлия Высоцкая на бизнесе по доставке еды. Проект принес телеведущей большие убытки.

Юлия Высоцкая
29 июня 2024, 03:00
«Делаю химиотерапию». Певица Алиса Вокс заявила, что неизлечимо больна
РИА «Новости»
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Вокалистка и бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала, что страдает от неизлечимого заболевания крови. Откровением исполнительница поделилась в YouTube-интервью со спортсменкой Аллой Шишкиной.

«Это редкое заболевание - системное аутоиммунное заболевание крови. Раз в год делаю химиотерапию», - призналась артистка.

По словам блондинки, недуг отчасти повлиял на ее уход из команды Сергея Шнурова. Она узнала про болезнь, когда сдавала анализы. В крови увидели «странную картину». Выяснилось, что заболевание не лечится.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то - 90 лет. Все сугубо индивидуально», - объяснила певица.

Симптомы болезни проявляются в сухости во рту и боли в глазах. Сначала она не придавала этому значения и думала, что неприятные ощущения возникают из-за жажды и макияжа. Сейчас за звездой наблюдает профильный врач.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что актеру Роману Мадянову диагностировали рак легкого. Артист начал проходить курс противоопухолевого лечения.

Болезни Врачи Музыка

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