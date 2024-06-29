Звезда «Папиных дочек» показала фото новорожденного

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На кадрах - 32-летняя Мельникова в коридоре квартиры. На ней надеты длинная футболка бежевого цвета и черные сандалии.

Одной рукой актриса держит младенца в коричневом слипе, светлой шапке и белых носках. В другой руке у нее синяя переноска, а во рту соска.

Артистка сфотографировала себя и новорожденного стоя перед зеркалом. При этом она сняла ребенка только со спины, не показывая его лица.

Недавно актриса Дарья Мельникова продемонстрировала поклонникам дачные будни. Она призналась, что удачно вышла замуж за москвича с загородным домом.

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