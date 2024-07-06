06 июля 2024, 23:13

Звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в откровенной фотосессии

РИА «Новости»
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Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория Ева Лонгория в возрасте 49 лет снялась в откровенной фотосессии для журнала Marie Claire Mexico. Об этом сообщил издание «Леди Mail.ru».

Актриса примерила на себя очень смелый и откровенный образ, позируя в элегантном пиджаке от Gucci на голое тело. Акцентом в образе стали мокрая укладка и массивный чокер от Jacob & Co.

На другом снимке Лонгория предстала уже в облегающем красном платье с глубоким вырезом от Falguni Shane Peacock, дополнив свой наряд колье и крупными браслетами. На третьем снимке актрису запечатлели в черном платье Nicole+Felicia, украшенном золотыми розами.

До этого издание опубликовало фотографии Лонгории с церемонии вручения премии журнала Elle в посольстве Италии в Мадриде, где актриса выбрала эффектный и даже дерзкий аутфит, появившись в длинном черном платье Coperni с глубоким декольте и необычным вырезом в области талии.

Как признавалась сама актриса, она тщательно следит за своим питанием и занимается с личным тренером силовой тренировкой, чтобы оставаться в прекрасной физической форме.

Ранее британская певица Рита Ора появилась на концерте музыкальной группы Girls Aloud в откровенном наряде.

Фото США Голливуд Актеры
06 июля 2024, 22:07
Shaman и Газманов выступили на закрытии выставки-форума «Россия»
РИА «Новости»
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Российские артисты выступили на торжественном концерте, посвященном завершению выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Среди них были певцы Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, сообщило РИА «Новости».

Праздничное мероприятие открыл хор в национальных костюмах разных народов России, исполнив песню «Широка страна моя родная».

Главных хедлайнеров закрытия выставки - народного артиста РФ Григория Лепса и певца Shamanа - зрители встретили бурными овациями. Затем Татьяна Куртукова исполнила хит «Матушка». Также на одной из площадок выступали Олег Газманов, Алексей Воробьев и другие популярные исполнители.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что международная выставка-форум «Россия» попала в десятку самых посещаемых мест планеты.

Выставка будет работать для гостей до 8 июля.

Выставки Россия Выставка-форум «Россия» Shaman Григорий Лепс
06 июля 2024, 19:55
Екатерина Андреева рассказала о спасении от маньяка силой мысли
РИА «Новости»
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Журналист Екатерина Андреева заявила, что однажды смогла отбиться от маньяка силой мысли. Об этом ведущая программы «Время» рассказала в интервью в интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам Андреевой, незнакомый мужчина ждал ее на выходе из телецентра «Останкино» после ночной смены. Причем он выслеживал телеведущую намеренно.

«Тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я села в машину и уехала», - сказала ведущая.

Андреева выразила уверенность, что у нее получилось спасти свою жизнь только благодаря многолетнему увлечению восточными практиками тай-чи.

Ранее телеведущая рассказала, почему выглядит молодо в свои 58 лет. Она показала подписчикам в соцсетях, как делает омолаживающую процедуру с помощью иголок в салоне.

Интервью Телевидение Красота
05 июля 2024, 18:23
«Не интрижка»: 18-летняя невеста Лепса впервые прокомментировала роман с артистом
Global Look Press
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Молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба впервые прокомментировала роман с артистом, который старше ее почти на 43 года. Своим взглядом на ситуацию она поделилась в Telegram-канале.

Девушка отметила, что росла в «парниковых» условиях, поэтому не нуждается в деньгах и славе. По ее словам, роман ли это или пиар, покажет только время.

«Комментарии по типу „самый лучший дед“ и все остальное меня абсолютно никак не задевают. Друзья, огорчу вас - у меня прекрасная самооценка. Я не „новая интрижка Григория Лепса“, не запасной вариант», - отреагировала Киба.

Она также призналась, что мечтает о крепкой и дружной семье. Девушка добавила, что никому из пишущих Лепс предложение не делал, а это уже что-то да значит.

Ранее актриса Анна Калашникова рассказала, как изменился артист после встречи с молодой девушкой. По ее словам, Лепс бросил пить и стал заниматься спортом ради невесты.

Семья Отношения Россия Шоу-бизнес Григорий Лепс
05 июля 2024, 18:02
Башаров попросил прощения у бывших жен за избиения
Global Look Press
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Актер и телеведущий Марат Башаров попросил прощения у бывших жен Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой за избиения. О том, как скандал с экс-супругами повлиял на его карьеру, он рассказал в Rutube-шоу «Злые языки».

Артист признался, что его продолжают наказывать за прошлые проступки. По его словам, скандалы били по нему рублем и не давали возможности нормально жить. Башаров отметил, что ему было больно, когда его лишили съемок в кино.

«Меня до сих пор не снимают», - добавил актер.

Башаров также извинился перед бывшими женами за свои действия и поблагодарил их за то, что они смогли его простить. Он заверил, что встал на путь исправления.

«Кате Архаровой очень благодарен, прошу и просил прощения. Я очень благодарен Лизе, мы с ней прекрасно общаемся, и также прошу прощения. И спасибо вам большое, что нашли силы и возможность где-то меня простить и понять», - расчувствовался актер.

Ранее Башаров призвал наказать коллегу Никиту Кологривого за дебош в новосибирском баре. Он назвал произошедшее со звездой «Слова пацана» испытанием славой.

Скандалы Кино Избиения Актеры Марат Башаров

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