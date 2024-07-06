Звезда «Отчаянных домохозяек» снялась в откровенной фотосессии

Актриса примерила на себя очень смелый и откровенный образ, позируя в элегантном пиджаке от Gucci на голое тело. Акцентом в образе стали мокрая укладка и массивный чокер от Jacob & Co.

На другом снимке Лонгория предстала уже в облегающем красном платье с глубоким вырезом от Falguni Shane Peacock, дополнив свой наряд колье и крупными браслетами. На третьем снимке актрису запечатлели в черном платье Nicole+Felicia, украшенном золотыми розами.

До этого издание опубликовало фотографии Лонгории с церемонии вручения премии журнала Elle в посольстве Италии в Мадриде, где актриса выбрала эффектный и даже дерзкий аутфит, появившись в длинном черном платье Coperni с глубоким декольте и необычным вырезом в области талии.

Как признавалась сама актриса, она тщательно следит за своим питанием и занимается с личным тренером силовой тренировкой, чтобы оставаться в прекрасной физической форме.

Ранее британская певица Рита Ора появилась на концерте музыкальной группы Girls Aloud в откровенном наряде.