11 ноября 2024, 16:55

Звезда «Огнива» Цапник рассказал об атмосфере на съемках

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Использование новых технологий, в том числе хромакея, не доставляло актерам дискомфорта во время съемок фильма «Огниво». Об этом в шоу «ОК на связи!» рассказал артист Ян Цапник.

Он отметил, что ему пришлось много времени провисеть под потолком, чтобы снять сцену с воздушным шаром. В этом фильме он исполнял роль француза-путешественника.

Цапник также признался, что во время съемок «Призрака» все самолеты были нарисованы. По его мнению, актерам не так важно, настоящие они или нет.

«А какая разница. Плакать, смеяться - главное получать удовольствие», - уточнил артист.

Он добавил, что во время съемок в Мексике актерам приходилось работать в почти экстремальных условиях.

«Там было 30 с чем-то градусов и влажность под 200%, и комары. Очень странные, они какие-то странные комары. Они кусали не выше колен, и мы вот здесь были все покусанные», - объяснил Цапник.

Ранее «Огниво» занял второе место в российском кинопрокате после фильма режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Любовь Советского Союза». На третьей строчке рейтинга расположилась американская кинокартина «Миссия Красный».

Кино Актеры
11 ноября 2024, 08:34
Двигаться все тяжелее. Жену Хабенского госпитализировали в Москве
РИА «Новости»
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Супругу Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову положили в московскую больницу, сообщил Telegram-канал Mash. По данным его источника, у 43-летней артистки диагностировали остеоартрит — болезнь суставов.

Супругу Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову положили в московскую больницу, сообщил Telegram-канал Mash. По данным его источника, у 43-летней артистки диагностировали остеоартрит - болезнь суставов.

Люди, страдающие от этого заболевания, испытывают боли и отеки. Двигаться становится все труднее и труднее.

«У Литвиновой - ранняя стадия, медики надеются купировать ее развитие», - пояснил собеседник Mash.

Литвинова - ведущая актриса Московского художественного театра. Зрители знают ее по многочисленным ролям в популярных детективах и мелодрамах. Одни из самых известных фильмов с ней - «Экипаж» и «Игры».

Ранее появилась информация, что экстренная помощь врачей понадобилась звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой. Артистка опровергала эти сообщения.

Больницы Болезни Москва
10 ноября 2024, 18:59
Оксана Робски задолжала ФНС почти миллион
Global Look Press
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Российская писательница Оксана Робски оказалась должна Федеральной налоговой службе почти миллион рублей. Сумму задолженности раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным канала, светская львица не уплатила сумму 900 тысяч.

На имя писательницы ранее были зарегистрированы две компании: одна из них работала в сфере культуры и искусства, вторая относится к издательскому бизнесу. Фирмы ликвидировали в 2014 и 2018 годах. В данный момент Оксана Робски живет на две страны - Россию и США.

Ранее стало известно, что актер Гоша Куценко задолжал ФНС 267 тысяч рублей. За долги налоговики заблокировали счета одной из компаний артиста. Также Куценко с апреля 2024 года не оплатил 60 штрафов ГИБДД на сумму около 48 тысяч рублей.

Долги США Рубль Россия
10 ноября 2024, 17:06
Шаман простился с умершим пресс-секретарем Коробковым-Землянским
Telegram
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Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) попрощался со своим пресс-секретарем Антоном Коротковым-Землянским, который скоропостижно скончался в возрасте 40 лет. Посвященный участнику команды пост артист опубликовал в Telegram-канале.

«Царствие Небесное тебе, мой друг!» - написал Шаман под выложенной фотографией своего пресс-секретаря.

Журналист и пресс-секретарь певца Шамана Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет в московской квартире. По предварительным данным, ухудшение здоровья стало внезапным и прибывшие по вызову медики констатировали смерть пациента.

РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что предварительной причиной смерти пресс-секретаря Шамана стала сердечная недостаточность.

С Шаманом Коробков-Землянский работал с 2022 года.

Певец Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов) попрощался со своим пресс-секретарем Антоном Коротковым-Землянским, который скоропостижно скончался в возрасте 40 лет. Посвященный участнику команды пост артист опубликовал в Telegram-канале.

Журналистика Россия Shaman Шоу-бизнес
10 ноября 2024, 12:56
Пресс-секретарь Шамана Коробков-Землянский скоропостижно умер в 40 лет
Соцсети
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Внезапное ухудшение здоровья стало причиной смерти пресс-секретаря исполнителя Шамана Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным журналистов, деятель шоу-бизнеса почувствовал себя плохо в московской квартире и начал задыхаться. Супруга вызвала медицинскую бригаду, но спасти 40-летнего мужчину врачи не смогли и констатировали смерть.

Shaman Москва Шоу-бизнес

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