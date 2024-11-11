Звезда «Огнива» Цапник рассказал об атмосфере на съемках

Он отметил, что ему пришлось много времени провисеть под потолком, чтобы снять сцену с воздушным шаром. В этом фильме он исполнял роль француза-путешественника.

Цапник также признался, что во время съемок «Призрака» все самолеты были нарисованы. По его мнению, актерам не так важно, настоящие они или нет.

«А какая разница. Плакать, смеяться - главное получать удовольствие», - уточнил артист.

Он добавил, что во время съемок в Мексике актерам приходилось работать в почти экстремальных условиях.

«Там было 30 с чем-то градусов и влажность под 200%, и комары. Очень странные, они какие-то странные комары. Они кусали не выше колен, и мы вот здесь были все покусанные», - объяснил Цапник.

Ранее «Огниво» занял второе место в российском кинопрокате после фильма режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Любовь Советского Союза». На третьей строчке рейтинга расположилась американская кинокартина «Миссия Красный».