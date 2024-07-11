Звезда нулевых стал женщиной и начал бомжевать на Брайтон-Бич

По данным издания, артист называет себя певицей Джеммой и пытается построить новую карьеру.

Сестра Оскара рассказала журналистам, что 45-летний родственник последнее время бродяжничает и проводит досуг в местных забегаловках. Несмотря на то что семья оплачивает ему жилье, певец предпочитает жить на улице. Поклонники также предлагают ему помощь, но Оскар забирает только деньги и уходит.

Родственница Шамиля уточнила, что он проходит лечение в психиатрической клинике. При этом с артистом сложно поддерживать связь, так как ему везде мерещится слежка. Оскар живет без документов и восстанавливать их не собирается.

По данным Telegram-канала Mash , Шамиль четыре года выступал в образе певицы в кабаках и барах под псевдонимом Scarlett la Queen. По ночам ему приходилось бомжевать и просить у прохожих сигареты на Брайтон-Бич, так как за свое творчество он получал мало денег.

Артист стал популярным в нулевые годы благодаря своим хитам «Мажь вазелином» и «Между мной и тобой». В 2001 году он получил «Золотой граммофон».

Судьба еще одной звезды 1990-х годов - профессора Лебединского - сложилась похожим образом. Артист живет в нищете в Соединенных Штатах и попрошайничает.