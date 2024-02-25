25 февраля 2024, 01:38

Звезда «Мистера Бина» и «Доктора Кто» Джон Сэвидент ушел из жизни

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В Британии на 88-м году жизни скончался актер Джон Сэвидент, известный по по участию в таких телесериалах, как «Дживс и Вустер», «Мистер Бин», «Доктор Кто». О смерти артиста сообщила газета Independent.

Агент Савидента подтвердил новость о его смерти.

«Мы с прискорбием сообщаем о смерти актера Джона Сэвидента, который скончался в среду, 21 февраля. Он был горячо любимым мужем и отцом двоих детей, и всем, кто его знал, будет его очень не хватать», - сказано в официальном заявлении.

Ранее сообщалось, что польский актер театра и кино, театральный режиссер Мацей Гжибовский скончался за несколько суток до своего 82-го дня рождения. Российский зритель запомнил его по роли в польско-советском фильме «Академия пана Кляксы» Кшиштофа Градовского.

Сериалы Кино Фильмы Театры Актеры
25 февраля 2024, 01:42
Солисты Distemper вышли на связь после новостей о прерванном в Нижнем Новгороде концерте
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Солисты ска-панк группы Distemper прокомментировали сообщения об их прерванном концерте в Нижнем Новгороде. Они обратились к поклонникам в Telegram-канале группы.

«Друзья - все в порядке!» - сказано в публикации.

Ранее в СМИ появились новости о том, что концерт Distemper в клубе Alcatraz на улице Почаинская прервали. Артисты успели отработать половину программы длительностью около часа, а потом в помещение зашли люди в масках. Они проверили документы у зрителей и вывели на улицу пьяных посетителей.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга проверили клуб MOD , в котором проходил фестиваль Stoned Heavy Comedown II. На мероприятии выступали группы Zero Degrees, Electric Crown, Goddammit, Flood. По данным очевидцев, правоохранители появились внезапно. Они закрыли сцену и запретили гостям выходить из клуба.

Концерты Полиция
25 февраля 2024, 01:41
«Живу здесь хорошо». Жена Александра Кузьмина заявила, что ей понравилось в спецприемнике
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Супруга российского певца Александра Кузьмина попала за решетку за административное нарушение. Женщина заявила mk.ru, что в спецприемнике, в котором она отбывает срок, ей все нравится.

Причиной задержания жены российской рок-звезды стала фотосессия на капоте ее автомобиля девушки в купальнике.

По словам задержанной, у нее нет претензий к условиям содержания в можайском спецприемнике, в котором, как она рассказала, ей предоставляют трехразовое питание и чистое постельное белье. Также она обратила внимание на вежливое обращение сотрудников заведения.

«Живу здесь хорошо… Я рада, что тут оказалась», - подчеркнула она, пояснив, что отдохнула и выспалась.

Кроме того, она посетовала на невнимательность мужа, который никак не отреагировал на произошедший с ней инцидент.

Ранее сообщалось, что задержанная блогер Елена Блиновская, содержащаяся в следственном изоляторе № 6 «Печатники», может пользоваться услугами находящегося там салона красоты: делать маникюр, педикюр, стрижку, окрашивание и множество других косметических процедур. Также в изоляторе есть спортзал. Однако за возможность воспользоваться этими услугами придется заплатить.

Задержания Концерты Женщины
25 февраля 2024, 01:33
Данила Козловский нашел подработку в Берлине
РИА «Новости»
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Российский актер Данила Козловский представил новое шоу, с которым катается по городам Европы. По информации издания kp.ru, ближайшее выступление артиста пройдет в Берлине.

Российский актер Данила Козловский представил новое шоу, с которым катается по городам Европы. По информации издания kp.ru , ближайшее выступление артиста пройдет в Берлине.

Козловский остался без работы после своего визита в США в прошлом году. Публика решила, что он «сбежал», артиста убрали из постановок и перестали приглашать в проекты. Актер заявил, что уходит в отпуск до конца 2023 года, потом он улетел в Турцию.

В шоу Козловского будет много песен, танцев и откровений. Актер признался, что привыкает к новым реалиям, рассказывая о личном, семье и любви.

«Это жутко интересно, потому что ты вступаешь в какой-то очень прямой диалог со зрителем, постоянно находишься с ним в активном контакте… Это очень живой процесс», - признал Козловский.

Выступление в Европе Козловский анонсировал еще в декабре прошлого года. Представления запланированы на зиму и весну , пройдут они в Германии и на Кипре.

Германия Турция Европа Работа Актеры
25 февраля 2024, 01:24
Пьяная Алла Пугачева «испоганила» песню «Россия» — Успенская
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева испортила песню «Россия». Об этом заявила исполнительница Любовь Успенская, ее слова передал сайт mk.ru.

Композиция, написанная поэтом Ильей Резником, стала наиболее известной в исполнении Пугачевой. Однако до этого ее пела Любовь Успенская, она записала знаменитые строчки еще в 1991 году, когда жила в США. По мнению артистки, версия Аллы Борисовны получилась хуже изначальной.

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были», - заявила Успенская.

Вокалистка отметила, что эта композиция не просто о России, а о ее личном пути. Особенно это проявляется в строчках: «Уж сколько дорог мною пройдено в нелегкой разлуке с тобой». Когда Пугачева исполнила песню, то Успенская вычеркнула ее из списка.

«Какого черта Пугачева про дороги поет? Какое она отношение имеет к этому? Она мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась», - сказала артистка.

Ранее Успенская оценила творчество певца Shaman. Она отметила, что вокалисту нужно дорасти до звания легенды российской эстрады.

США Песни Россия Алла Пугачева Любовь Успенская

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