Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина вернулась в Россию из Аргентины с новорожденной дочерью

Звезда сериала «Кухня» сообщила о прилете на родину в своем блоге. Дочь Кузьмина назвала Мирой-Марией, девочке чуть больше месяца. Семья перенесла 15 часовой перелет в Адис-Абебу, а после пересадки еще восемь часов до Москвы.

Супруги отметили, что будут скучать по Аргентине, но жить планируют в России. В Аргентине Кузьмина помимо родов снималась в тревел-шоу для федерального канала.

В феврале Аргентина стала отменять вид на жительство россиянок, которые получили его в стране в связи с рождением ребенка и тут же ее покинули. Незадолго до этого миграционные службы Аргентины в аэропорту Буэнос-Айреса отказали во въезде в страну 18 беременным гражданкам России.

В Кремле сообщили, что не обсуждают вероятный отказ выплаты материнского капитала женщинам, которые уезжают рожать ребенка за рубеж.