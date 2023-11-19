19 ноября 2023, 05:11

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина вернулась в Россию из Аргентины с новорожденной дочерью

Кинопоиск
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Российская актриса Ольга Кузьмина, родившая в Аргентине дочь, вернулась с мужем и ребенком в Россию. В московском аэропорту артистку встречал 10-летний сын от первого брака Гордей, сообщило издание Starhit.

Звезда сериала «Кухня» сообщила о прилете на родину в своем блоге. Дочь Кузьмина назвала Мирой-Марией, девочке чуть больше месяца. Семья перенесла 15 часовой перелет в Адис-Абебу, а после пересадки еще восемь часов до Москвы.

Супруги отметили, что будут скучать по Аргентине, но жить планируют в России. В Аргентине Кузьмина помимо родов снималась в тревел-шоу для федерального канала.

В феврале Аргентина стала отменять вид на жительство россиянок, которые получили его в стране в связи с рождением ребенка и тут же ее покинули. Незадолго до этого миграционные службы Аргентины в аэропорту Буэнос-Айреса отказали во въезде в страну 18 беременным гражданкам России.

В Кремле сообщили, что не обсуждают вероятный отказ выплаты материнского капитала женщинам, которые уезжают рожать ребенка за рубеж.

Дети Беременность Аргентина
19 ноября 2023, 05:08
Поклонники ополчились на Тиму Белорусских из-за концерта в Москве
РИА «Новости»
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Концерт Тимы Белорусских в московском клубе Atmosphere закончился скандалом, поклонники потребовали извинений за опоздание и слишком короткое выступление. Об этом фанаты исполнителя рассказали Telegram-каналу Shot.

В афише клуба значилось, что выступление Белорусских начнется в 19:00, но артист опоздал и на сцене появился после 20:00. Белорусских за час спел свои хиты про незабудку и мокрые кроссы и пошел покурить.

После он пообщался с поклонниками и заявил, что «больше не гуляет», поэтому после концерта направляется домой отдыхать. Фанаты рассказали Shot, что остались недовольны концертом - сначала пришлось долго ждать исполнителя, слушать малознакомых диджеев, а потом концерт закончился слишком быстро. Поклонники требуют от артиста извинений.

В январе 2021 года Тиму Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) задержали за хранение наркотиков. У музыканта нашли гашиш и амфетамин.

Концерты Музыка
19 ноября 2023, 02:35
Гузеева намекнула Харламову, что в новом браке ему не нужен брачный контракт
YouTube
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Юморист Гарик Харламов и телеведущая Лариса Гузеева снялись вместе в новой комедии «Теща». Между ними возникли доверительные и теплые отношения, несмотря на подшучивания Харламова над передачей «Давай поженимся!». Сайт «Аргументы и Факты» рассказал, как Гузеева отговорила юмориста заключать брачный контракт в новом браке.

Гузеева хотела отказаться от роли в фильме, так как не хотела сниматься вместе с человеком, который издевательски комментирует выпуски передачи, где она выступает ведущей. Однако сотрудничество с Харламовым показало, что обид между ними нет. На площадке воцарились душевные и теплые отношения, сообщило издание.

«Во время шоу Лариса и Гарик время от времени держались за руки. Харламов называл свою коллегу „настоящим профессионалом“, а Гузеева щедро расточала ему комплименты: „Талантливый человек, хороший мальчик. Мой золотой!“», - написали в газете.

Соведущий Харламова Азамат Мусагалиев воспользовался теплыми отношениями и попросил Гузееву дать совет коллеге, как тому завести с новой возлюбленной разговор о брачном контракте, предыдущие браки Харламова закончились скандалами и разделом имущества. Гузеева не стала отшучиваться и обратилась с экрана к невесте Харламова Екатерине Ковальчук.

«Кать, слушай! Ты классная девочка. Если бы я была Гариком, я бы тебе заранее все это отдала, потому что ты красавица и для тебя не жалко ничего!» - заявила Гузеева.

На это Харламов охотно согласился и заявил, что ему не нужен никакой брачный контракт.

Первый трейлер комедийного фильма «Теща» режиссера Аскара Узабаева появился в Сети в сентябре. Гарик Харламов и Лариса Гузеева сыграли бестолкового зятя и деспотичную тещу, которые ссорились между собой.

Гарик Харламов Актеры
18 ноября 2023, 23:33
Николаю Носкову стало плохо во время концерта в Сочи
РИА «Новости»
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Певец Николай Носков экстренно прервал концерт в Сочи из-за внезапного ухудшения самочувствия. Об этом сообщил Telegram-канал «Сочи № 1».

Артист ушел со сцены прямо во время выступления, так как ему резко стало плохо. Он не допел свой хит «Снег», но публика поддержала кумира и стала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов. Артист не вернулся к фанатам, и концерт закончился. Представители Носкова высказались о случившемся в его Telegram-канале.

«Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог», - написали они.

Ранее певца Xolidayboy (настоящее имя - Иван Минаев) госпитализировали после того, как он потерял сознание на концерте в Севастополе. Его доставили в больницу с расстройством вегетативной нервной системы.

Музыкант Дима Билан в октябре отменил ближайшие выступления из-за болезни. В соцсетях артист поблагодарил подписчиков за беспокойство и сообщил, что все «идет стабильно и нормально».

Болезни Концерты Музыка
18 ноября 2023, 18:11
«Искренне раскаялся». Правозащитники не стали подавать заявление на Гуфа
Кинопоиск
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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) искренне извинился за то, что выставил в Сеть ролик, оскорбляющий чувства верующих. Поэтому правозащитники не стали подавать на него заявление в Следственный комитет, рассказал «360» инициатор обращения, генеральный директор Юридической группы «Сорок Сороков» Георгий Солдатов.

Он подтвердил, что правозащитники подготовили заявление в СК, но перед его подачей узнали о ролике, в котором Гуф извинился перед верующими.

«Так как в целом на видео он достаточно искренне раскаялся и попросил прощения у верующих, мы приняли решение не отправлять заявление в следственный комитет. Тем более он назвал себя православным. Поэтому, на наш взгляд, достаточно такого урока будет», - отметил Солдатов.

По его словам, рэпер должен осознавать, что публикация подобных роликов в Сети повлечет последствия, поскольку на известных личностей равняется в том числе молодежь.

«Но все в жизни бывает. Бывают какие-то сложные периоды жизненные. Читали, что он с зависимостью еще борется, поэтому, может быть, не проконтролировал свои действия до конца, оступился. Поэтому - в связи с извинениями, в связи с тем, что удалил видео, - решили в этом случае простить», - подчеркнул юрист.

Ранее артист опубликовал видео молитвы священнослужителей под трек «Тем, кто с нами». Из-за резонансного ролика на рэпера обрушился шквал критики. Позже музыкант удалил пост и обнародовал видео, где принес извинения за свой поступок. Он подчеркнул, что не хотел задеть чьи-то чувства.

В марте Гуф отменил концерты и корпоративы после скандала со своей супругой Юлией Королевой в Таиланде и лег в клинику на лечение. До этого рэпер опубликовал в соцсети видео бурной ссоры с женой на Пхукете.

Музыка Религия Рэпер Гуф

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