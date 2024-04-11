Звезда «Красотки» Ричард Гир вышел в свет с женой, которая младше его на 33 года

Голливудский актер Ричард Гир впервые за долгое время вышел в свет, появившись на благотворительном вечере в Нью-Йорке вместе с молодой супругой - испанской журналистской Алехандрой Сильвой. Она младше артиста на 33 года, сообщило издание Daily Mail.

«Обладатель „Золотого глобуса“ привлек к себе пристальное внимание, когда вышел в свет с женой Алехандрой Сильвой на благотворительный вечер City Harvest Gala 2024 в Нью-Йорке», - уточнили журналисты.

Актер появился на благотворительном вечере в темно-синем костюме, светло-голубой рубашке и ботинках из черной кожи, а его супруга выбрала облегающее корсетное платье на тонких бретельках с прозрачным лифом и кружевной юбкой, дополнив образ серебристым клатчем и босоножками на шпильке.

Звездная пара не часто выбирается в свет, предпочитая проводить время дома с семьей, а не ходить по светским мероприятиям. Сейчас Гиру 74 года.

Ранее невеста американского бизнесмена Джеффа Безоса посетила прием в Белом доме в красном шелковом платье от российского бренда Rasario.