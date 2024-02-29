29 февраля 2024, 18:18

Звезда «Клана Сопрано» завела аккаунт в OnlyFans из-за долгов

Global Look Press
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Звезда сериалов «Клан Сопрано» и «Отчаянные домохозяйки» Дреа де Маттео создала аккаунт на популярной платформе OnlyFans из-за долгов. Об этом актриса сообщила в интервью изданию Daily Mail.

Девушка сделала страницу для эротического контента в августе прошлого года. Тогда ей грозила потеря дома, а карьеру она временно приостановила, чтобы заниматься воспитанием детей.

Она рассказала, что банк взыскивал с нее имущество, а ее дом затопило. Кроме того, она поделилась, что ее мать умерла, а второй близкий человек страдал от деменции. Она не знала, что ей делать, поэтому пришлось пойти на крайние меры.

По словам актрисы, за первые пять минут после создания аккаунта ее фанаты отправили ей достаточно денег, чтобы вернуть долги риелторам. Помимо этого, «заработок» позволил ей создать бренд уличной одежды Ultrafree.

«Это нас спасло. OnlyFans спасло мне жизнь на 100%. Не могу поверить, что говорю это, но это действительно нас спасло», - высказалась актриса.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказал, как рисовал порношаржи на учителей.

Долги Сериалы
29 февраля 2024, 15:38
Певица Зара поделилась впечатлениями от послания президента
Global Look Press
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Певица Зара поделилась впечатлениями от послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Она подчеркнула, что в своей речи глава государства сделал упор на благо семей, детей и героев страны. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Зара уточнила, что ей как матери очень импонируют предложенные условия ЕГЭ. По ее словам, дети хоть и отличники, но экзамена этого боятся как огня.

«Президента зал приветствовал стоя, это так объединяло, сила наша - в единении, в многокультурности, и сейчас мы переживаем значимый период в истории России», - сказала певица.

Она также отметила важность Земского работника культуры, идею которого предлагали уже давно.

Ранее глава государства предложил внести изменения в систему ЕГЭ - дать право выпускникам школ на пересдачу.

ЕГЭ Семья Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 11:17
Shaman и Басков снялись в документальном фильме о Юрии Шатунове
РИА «Новости»
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Документальная лента «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир» выйдет на экраны 7 марта. В фильме прозвучат комментарии известных коллег музыканта, таких как Shaman, Николай Басков, Дима Билан, Алсу, Дмитрий Маликов и многих других, сообщило ИА «ИнтерМедиа».

Фильм раскроет историю звезды конца 80-х - начала 90-х годов, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, чья музыка звучала повсеместно. Несмотря на популярность, многие детали жизни певца до сих пор оставались за кадром.

В документальном фильме покажут детей Шатунова, которых артист старался скрывать от прессы, а также личные видеозаписи.

Зритель сможет увидеть и эксклюзивное интервью с Сергеем Кузнецовым, основателем «Ласкового мая», который, как и Шатунов, скончался в 2022 году.

Фильм попытается ответить на многочисленные вопросы: как Шатунов, будучи сиротой, смог добиться колоссальной любви и популярности? Как сложилась судьба группы и почему она распалась на пике успеха? Почему артист не получал доходы от своего творчества и куда делись заработанные миллионы? Ранее продюсер Андрей Разин обвинил вдову Юрия Шатунова в присвоении чужой интеллектуальной собственности. Его возмущение вызвали песни «Ласкового мая», использованные в фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Фильмы Музыка Юрий Шатунов Shaman
29 февраля 2024, 10:52
Суд отказал Бари Алибасову в иске из-за игрового ноутбука
Global Look Press
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Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск продюсера группы «На-На» и музыканта Бари Алибасова против магазина оргтехники, потому что не были исправлены недостатки заявления и документов. Об этом сообщили на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Так, 25 сентября Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Бари Алибасова к известному магазину техники. Музыкант обращался в связи с неисправной техникой, которую приобрел в Сети.

По информации «МК» , артист купил дорогостоящий игровой ноутбук, чтобы играть в любимую игру World of Tanks, однако тот не работал надлежащим образом. Технику несколько раз относили на ремонт, но, по словам заявителя, ноутбук продолжал долго грузиться и тормозить.

Тогда Алибасов обратился с иском в суд. Первая попытка завершилась неудачей: геймеру сказали обратиться к магазину с досудебной претензией. Заявление приняли к рассмотрению. Однако на этот раз суд вновь отклонил иск Алибасова.

«Не исправлены недостатки искового заявления и приложенных к нему документов в срок, установленный в определении об оставлении искового заявления без движения», - сообщили в документе.

Ранее стало известно, что у Бари Алибасова возникли проблемы с памятью после инсульта.

Суд Бари Алибасов Москва
29 февраля 2024, 05:44
Умер комик и звезда сериала «Умерь свой энтузиазм» Ричард Льюис
Freepik
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Известный американский комедийный актер, звезда сериала «Умерь свой энтузиазм» Ричард Льюис скончался в возрасте 76 лет в США. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Знаменитость ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелосе. Причина - сердечный приступ. Как рассказал его биограф Джефф Абрахам, Льюис ушел со сцены, когда ему диагностировали болезнь Паркинсона. С этим заболеванием он боролся последние два года.

Актер прославился благодаря роли принца Джона, которую он сыграл в фильме режиссера Мела Брукса «Робин Гуд: мужчины в трико». В его фильмографии также роли в сериале «Оставь это, Ларри!», ситком «Все, кроме любви», картины «Покидая Лас-Вегас» и «Вагоны на восток».

Коллеги простились с Льюисом, выразив свои соболезнования и высоко оценив его талант.

«На печальной ноте скончался великий Ричард Льюис», - написала в соцсетях актриса Бетт Мидлер.

Стив Мартин назвал «большой печалью» его уход из жизни.

США Смертность Сериалы Актеры

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