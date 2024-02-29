Звезда «Клана Сопрано» завела аккаунт в OnlyFans из-за долгов

Девушка сделала страницу для эротического контента в августе прошлого года. Тогда ей грозила потеря дома, а карьеру она временно приостановила, чтобы заниматься воспитанием детей.

Она рассказала, что банк взыскивал с нее имущество, а ее дом затопило. Кроме того, она поделилась, что ее мать умерла, а второй близкий человек страдал от деменции. Она не знала, что ей делать, поэтому пришлось пойти на крайние меры.

По словам актрисы, за первые пять минут после создания аккаунта ее фанаты отправили ей достаточно денег, чтобы вернуть долги риелторам. Помимо этого, «заработок» позволил ей создать бренд уличной одежды Ultrafree.

«Это нас спасло. OnlyFans спасло мне жизнь на 100%. Не могу поверить, что говорю это, но это действительно нас спасло», - высказалась актриса.

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