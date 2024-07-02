Звезда «Холопа» Бикович показал фотографии с женой и сыном

Финалистка шестого сезона шоу «Пацанки» Анастасия Наточий планирует открыть свой реабилитационный центр для зависимых. В интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой девушка рассказала о проблемах, которые обычно предпочитают замалчивать.

После шоу алкоголь и наркотики снова вернулись в жизнь Наточий - свою роль сыграли медийность и деньги.

«Когда ты выходишь после проекта, у тебя резко появляется другой статус, медийность, подписчики, у тебя идет реклама, идут деньги, которые падают, грубо говоря, с потолка. Вот просто ты стоишь - здесь деньги, здесь деньги. И в этот момент нужно понять, чем тебе стоит увлекаться, найти какое-то увлечение. А у меня в тот момент не получилось это сделать», - объяснила она.

Тогда девушке казалось, что употреблять можно умеренно, делая вид, что ничего не происходит и никто ничего не узнает.

«И он как-то подал информацию: мол, ты можешь жить по-другому, не ходить по кругу. <…> Он познакомил меня с программой „12 шагов“, сказал, что есть анонимные [группы], куда ты приходишь, и тебя там поймут, потому что там такие же люди, как и ты», - поделилась финалистка «Пацанок».

Наточий подчеркнула, что прохождение программы - долгий путь, на котором можно сделать что-то не так и потом начинать заново.

«Тебе нужно признать, что ты действительно не вернешься к употреблению. Для наркомана очень страшно. <…> Даже в мыслях это иногда очень страшно. Но мне в этом помогло правило „Только сегодня“. Я сейчас по нему живу: я сегодня трезвая, а что будет завтра - будет завтра», - сказала она.

Недавно Наточий вернулась в эфир, чтобы принять участие в новом проекте - «Пацанки рулят». Там экс-участницы «Пацанок» представляли свои бизнес-проекты, лучший из которых получил миллион. Анастасия пришла с масштабной идеей об открытии своего реабилитационного центра для зависимых.

«Мне очень бы хотелось что-то [сделать] для людей. <…> Конечно, я хотела бы найти людей, которые в этом что-то понимают. <…> У меня мало опыта, мало трезвости, но это дикое желание как будто все перевесило», - поделилась она.

Наточий заметила, что получила безумный отклик от людей, и поняла - затеяла это не зря.

Во время срывов, призналась Наточий, она иногда думала, что все вышло так, как нужно: получилось ограничить употребление спиртного и наркотиков, «выйти на хитрость».

«А в другой момент меня просто разбивало, потому что я пришла в „Пацанки“ с целью бросить и изменить это все. Наверное, если бы не проект, уверена, меня сейчас бы не было. <…> Вряд ли я была бы в живых, со мной могло случиться все что угодно», - допустила собеседница 360.ru.

Тем не менее, по словам Наточий, она переоценила свои возможности: полагала, что «Пацанки» помогут прийти к трезвости.

Девушка долго не понимала, что находится на краю и нуждается в реабилитации. Осознать это помог человек, который открыл Наточий глаза и напомнил ей о так называемом «Клубе 27».