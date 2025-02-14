14 февраля 2025, 05:52

Звезда хита «Сигма бой» выпустила новую песню

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Исполнительница хита «Сигма-бой», выступающая под псевдонимом Betsy, представила новую песню в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Композиция называется Queen of drama.

«Это другая аудитория, не та, на которую я обычно выступаю. <…> Сейчас я убедилась в том, что даже взрослые знают мою песню», - призналась молодая певица.

Как отметил генеральный продюсер музыкального стримингового сервиса «Звук» Сергей Балдин, на мероприятие пригласили и опытных артистов, и молодых, в которых они верят.

Первой выступила певица Полина Гагарина, исполнившая четыре песни. Две из последнего альбома «Вдох» - «Бабочки» и «Вода», композицию «Шагай» и новую песню «Танец перед зеркалом».

Кроме Гагариной на концерте выступили Митя Фомин, Валерия Bearwolf и новый состав группы Serebro.

Ранее Чертищева призналась, что мечтает спеть с американской певицей Билли Айлиш.

Концерты Песни Рейтинги Музыка Артисты
14 февраля 2025, 03:22
Раскрыт заработок Надежды Кадышевой
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Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева подняла свой гонорар до четырех миллионов рублей. О доходах певицы Ura.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Надежда Никитична и ее команда увеличили гонорар. Сейчас он достигает четырех миллионов рублей за одно выступление», - отметил он.

По словам продюсера, 65-летняя артистка не дает концерты каждый день, но на них всегда приходит много зрителей. Вместе с Кадышевой выступают ее муж Александр Костюк и сын Григорий.

Стоимость билетов на шоу варьируется от четырех до восьми тысяч рублей. Зрители с удовольствием подпевают любимым хитам: «Широка река», «Течет ручей» и другим. Также Надежда Кадышева зарабатывает на частных корпоративах.

Ранее певец Прохор Шаляпин назвал Кадышеву одной из самых богатых артисток российской эстрады. По его мнению, в стране наблюдается острая нехватка народного репертуара.

Доходы Концерты Артисты
13 февраля 2025, 22:59
Умерла автор блога о жизни с муковисцидозом Таисия Шеремет
РИА «Новости»
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Российская журналистка Таисия Шеремет, рассказывающая в своем блоге о редком генетическом заболевании — муковисцидозе, умерла в отделении реанимации в Испании. Об этом сообщило издание «Такие дела».

Российская журналистка Таисия Шеремет, рассказывающая в своем блоге о редком генетическом заболевании - муковисцидозе, умерла в отделении реанимации в Испании. Об этом сообщило издание «Такие дела».

Девушке было 22 года. Журналисты узнали о ее смерти от группы поддержки Шеремет.

«Таси больше нет с нами. Ее борьба с муковисцидозом была долгой и тяжелой», - написала девушка с таким же диагнозом по имени Натали у себя в соцсетях.

Близкий друг блогерши Анастасия рассказала изданию, что она просто заснула, ей не было больно, она не задыхалась и не была одна в ту минуту.

Шеремет провела в испанской больнице несколько месяцев. Она признавалась, что надеется дожить до лета 2025 года. При этом отмечала, что медикаменты, считающиеся передовой терапией муковисцидоза, ей не помогают.

Журналистка попала в реанимацию 12 февраля. Об этом сообщили в ее Telegram-канале , но других подробностей не было.

Однажды Шеремет призналась журналистам, что мечтает лишь об одном - выздороветь. При этом добавила, что медицина развивается, но умирают от муковисцидоза еще быстрее.

Смертность Больницы Болезни Журналистика Блогеры Испания
13 февраля 2025, 09:45
СМИ сообщили о раке у Олега Меньшикова. Агент актера назвала эти сообщения бредом
РИА «Новости»
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Сообщения о том, что у актера Олега Меньшикова обнаружили серьезное онкологическое заболевание, не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с 360.ru заявила агент артиста Ксения Дремова.

«Олег Евгеньевич не будет комментировать этот бред. <…> Он чувствует себя прекрасно и выглядит прекрасно. Все постановки с участием народного артиста в Театре Ермоловой идут согласно репертуару», - сказала она.

Представитель Меньшикова добавила, что завтра он, как и планировалось, выйдет на сцену театра.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал пост о том, что у 64-летнего актера якобы диагностировали онкологию и сейчас он проходит курс специальной терапии.

О возможных проблемах со здоровьем сообщали светские обозреватели. Они писали, народный артист резко похудел и облысел и скрывает худобу, появляясь на публике в мешковатых вещах.

Театры Актеры Онкология Артисты
12 февраля 2025, 21:57
Режиссер Ларс фон Триер попал в больницу
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Датский режиссер Ларс фон Триер, страдающий болезнью Паркинсона, попал в больницу. Об этом в соцсети написала продюсер в его компании Zentropa Entertainments Луиза Вест.

«В настоящее время Ларс находится в больнице, которая может обеспечить ему лечение и уход, которых требует его состояние», - сообщила она.

Впервые режиссер рассказал о своей болезни в 2022 году. Ларсу фон Триеру сейчас 68 лет.

По словам Вест, он находится в больнице временно. В сложившихся обстоятельствах режиссер чувствует себя хорошо. Она также отметила, что ей пришлось поделиться очень личной информацией из-за спекуляций в датских СМИ.

Ларс фон Триер - обладатель «Золотой пальмовой ветви», которую получил за картину «Танцующая в темноте», а также «Гран-при» фестиваля в Каннах и других престижных наград.

Ранее супруга британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон рассказала, что он потерял способность ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

Дания Больницы Болезни Кино Режиссер

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