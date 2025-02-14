Звезда хита «Сигма бой» выпустила новую песню

Композиция называется Queen of drama.

«Это другая аудитория, не та, на которую я обычно выступаю. <…> Сейчас я убедилась в том, что даже взрослые знают мою песню», - призналась молодая певица.

Как отметил генеральный продюсер музыкального стримингового сервиса «Звук» Сергей Балдин, на мероприятие пригласили и опытных артистов, и молодых, в которых они верят.

Первой выступила певица Полина Гагарина, исполнившая четыре песни. Две из последнего альбома «Вдох» - «Бабочки» и «Вода», композицию «Шагай» и новую песню «Танец перед зеркалом».

Кроме Гагариной на концерте выступили Митя Фомин, Валерия Bearwolf и новый состав группы Serebro.

Ранее Чертищева призналась, что мечтает спеть с американской певицей Билли Айлиш.