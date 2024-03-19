Звезда «Голоса» Спиридонова убежала в слезах со сцены на концерте Рубальской

Причиной слез певицы была фонограмма, которую включили на песню «Транзитный пассажир». Композицию на слова Рубальской Спиридонова должна была исполнять вживую. Зрители услышали два голоса. Певица призналась изданию, что ей стало стыдно перед присутствующими.

«Не знаю, как так получилось. Организаторам мы отправляли только фонограмму без голоса, потому что все знают: я всегда выступаю с живым звуком», - посетовала Спиридонова.

В конце февраля Лариса Рубальская заболела бронхитом. Но при этом не перестала ездить на гастроли. Поэтесса призналась, что борется с серьезными осложнениями.